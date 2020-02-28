Облачно и до +7°С. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте будет тепло, но облачно. В воскресенье пройдет небольшой дождь, сообщает pogoda.by .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу утром небо будет затянуто тучами. Температура воздуха — 0…+2°С. Днем будет облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла.

В воскресенье будет сплошная облачность. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +7°С.

Хороших выходных!

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