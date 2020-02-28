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Облачно и до +7°С. Все о погоде в Бресте в выходные
28.02.2020 09:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Бресте будет тепло, но облачно. В воскресенье пройдет небольшой дождь, сообщает
В субботу утром небо будет затянуто тучами. Температура воздуха — 0…+2°С. Днем будет облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла.
В воскресенье будет сплошная облачность. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +7°С.
Хороших выходных!
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В выходные в Бресте будет тепло, но облачно.
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