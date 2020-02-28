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В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса

28.02.2020 09:41 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Китайский вирус был выявлен у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

Наличие коронавируса 2019-nCoV было выявлено по результатам тестов, проведенных в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии 27 февраля.

Известно, что зараженный – один из иранских студентов, который прилетел в Минск из Баку 22 февраля.

В Минздраве добавили, что пациент вместе с контактировавшими с ним лицами помещен в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Глава ведомства Владимир Караник сообщил, что БНТУ, где учится заразившийся студент, решено перевести на индивидуальную программу обучения.

28 февраля первый случай заражения коронавирусом был выявлен также в Литве. Об этом сообщило министерство здравоохранения Литвы. Зараженная – женщина, вернувшаяся из Вероны, помещена в больницу Шяуляй. У нее нет выраженных симптомов болезни.

 
Теги: Минск
 
 
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Китайский вирус был выявлен у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля.
 
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