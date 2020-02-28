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СВЯЗИСТЫ СДАЮТ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

28.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Получив задачу на совершение марша в назначенные пункты, личный состав полевых узлов связи полка осуществил выдвижение в районы развертывания. Погодные условия способствовали в первый же день осуществить развертывания узлов связи, прокладку кабельных линий и полную маскировку занимаемых позиций, а также организовать дежурства на узлах связи.

– Основной задачей контрольных занятий являлась проверка уровня подготовки и слаженности подразделений полка, а для личного состава возможность для совершенствования практических навыков в отработке нормативов и учебных задач, –  пояснил командир 60 полка связи полковник Александр Шебулдаев. – Кроме того, во время проведения занятий были проверены полнота и качество выполнения полевыми узлами поставленных задач по связи и проведена тренировка по порядку изменения коммутации каналов связи при аварийных ситуациях. На первом этапе контрольных занятий в лучшую сторону отличился личный состав батальона связи и первого полевого узла связи, которыми руководят подполковник Сергей Крышковец и майор Алексей Писной.

По словам полковника Александра Шебулдаева, военнослужащие полка традиционно решают непростые задачи по обеспечению связью управления штаба СЗОК, а практическая отработка задач только повысит их профессионализм.

Алена НИЩЕРЕТОВА, капитан, фото автора

 
 
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В 60 отдельном полку связи под руководством начальника связи – начальника отдела связи штаба СЗОК подполковника Олега Шейко прошли контрольные занятия по...
 
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