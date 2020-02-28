Лукашенко о закрытии границ в связи с коронавирусом: «это пустое»

Александр Лукашенко не считает нужным закрывать границы Беларуси. Об этом он заявил, выступая на съезде официальных профсоюзов 28 февраля, сообщает пресс-служба президента 28 февраля.

Лукашенко сказал, что в курсе ситуации с коронавирусом, и считает все принимаемые в стране меры правильными.

«Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае», - отметил он.

По словам президента, люди в стране спокойно относятся к предпринимаемым мерам, «тихо, спокойно, без гвалта и шума». Он считает, что закрытие границ не будет эффективным средством сдерживания вируса.

«Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении - это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», - убежден он.

Лукашенко обратил внимание на то, что новый вирус распространяется в разных странах, и проведение Олимпийских игр из-за него могут перенести на год. По мнению президента, важно не допустить паники среди населения, а ее могут спровоцировать врачи.

«Начнете вопить, шуметь - как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим, - глава государства. - Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям».

Лукашенко посоветовал белорусам быть аккуратнее и беречь детей.

Ранее глава министерства здравоохранения Владимир Караник также говорил, что закрытие государственной границы в связи с коронавирусом может стимулировать незаконную бесконтрольную миграцию, когда люди въезжают в страну, минуя все пункты контроля.

«Потом, если они нелегально въехали, они будут бояться обращаться и в учреждения здравоохранения. Это может привести к неконтролируемому распространению инфекции», - сказал глава Минздрава.

При этом в республике ведется постоянная работа по профилактике завоза и распространения коронавируса. Стоит задача обеспечить контроль на внешнем контуре Беларуси.