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«Все в штатном режиме». Как работает витебское предприятие, у сотрудницы которого подозревают коронавирус
02.03.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, выявили у сотрудницы Витебского мехового комбината. Сейчас она с двумя коллегами находятся в Витебской областной клинической инфекционной больнице. При этом предприятие работает в штатном режиме.
— Все в штатном режиме, все работают, — прокомментировали на самом комбинате.
Как пояснили на предприятии, у сотрудницы пока только подозрение на коронавирус, у ее коллег он в принципе не подтвердился. Все трое вернулись из командировки из Милана.
Антисептики и все средства гигиены, заверили на комбинате, у них есть. На карантин домой никого не отправили.
Напомним, 1 марта Министерство здравоохранения
Белоруска и двое ее коллег были вызваны в учреждение здравоохранения в связи с тем, что они были непродолжительное время в Северной Италии. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.
Сейчас состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.
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«Все в штатном режиме». Как работает витебское предприятие, у сотрудницы которого подозревают коронавирус
Фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV, выявили у сотрудницы Витебского мехового комбината.
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