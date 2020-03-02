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Речицких школьников после отдыха в Италии не пустили по домам, а решили понаблюдать
02.03.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе вернувшихся из Италии школьников разместили в местном социально-педагогическом центре. Сейчас за их состоянием наблюдают медики.
11 учащихся в составе организованной группы отдыхали в итальянском Таварнелле. 28 февраля они вернулись в Речицу. Однако по домам их не пустили, а разместили в социально-педагогическом центре.
В пресс-службе Гомельского облисполкома подчеркнули, что это не карантин, а превентивные меры, которые согласованы с Министерством здравоохранения Беларуси.
Город Таварнелле находится в провинции Флоренция и там заболевших коронавирусом не зафиксировано, уточнили в облисполкоме.
Для детей и сопровождающего их педагога организовано питание, медицинское обеспечение и круглосуточный уход. Чтобы не отстать от школьной программы, с учениками проводятся занятия.
В социально-педагогическом центре рассказали, что все дети чувствуют себя хорошо, никаких жалоб на состояние здоровья у них нет.
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В пресс-службе Гомельского облисполкома подчеркнули, что это не карантин, а превентивные меры, которые согласованы с Министерством здравоохранения Беларуси.
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