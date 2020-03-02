ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Речицких школьников после отдыха в Италии не пустили по домам, а решили понаблюдать

02.03.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе вернувшихся из Италии школьников разместили в местном социально-педагогическом центре. Сейчас за их состоянием наблюдают медики.

11 учащихся в составе организованной группы отдыхали в итальянском Таварнелле. 28 февраля они вернулись в Речицу. Однако по домам их не пустили, а разместили в социально-педагогическом центре.

В пресс-службе Гомельского облисполкома подчеркнули, что это не карантин, а превентивные меры, которые согласованы с Министерством здравоохранения Беларуси.

Город Таварнелле находится в провинции Флоренция и там заболевших коронавирусом не зафиксировано, уточнили в облисполкоме.

Для детей и сопровождающего их педагога организовано питание, медицинское обеспечение и круглосуточный уход. Чтобы не отстать от школьной программы, с учениками проводятся занятия.

В социально-педагогическом центре рассказали, что все дети чувствуют себя хорошо, никаких жалоб на состояние здоровья у них нет.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пресс-службе Гомельского облисполкома подчеркнули, что это не карантин, а превентивные меры, которые согласованы с Министерством здравоохранения Беларуси.
 
Новости дня
Новости общества
 
Вот такая странная весна: где-то до +16 °С, а где-то гололед и мокрый снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика