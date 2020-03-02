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На улице Семашко в реке Мышка нашли тело женщины
02.03.2020 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске возле дома на улице Семашко нашли тело женщины. Подробности
Утром 2 марта вблизи дома № 17 на улице Семашко в реке Мышка обнаружили тело женщины (на вид ей 40−50 лет). Труп нашли сотрудники организации по очистке сливных каналов.
Сейчас следователи работают на месте происшествия. По предварительным данным, телесных повреждений у женщины не обнаружено. Устанавливается ее личность, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку.
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Утром 2 марта вблизи дома № 17 на улице Семашко в реке Мышка обнаружили тело женщины - на вид ей 40−50 лет). Труп нашли сотрудники организации по очистке сливных...
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