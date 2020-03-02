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На улице Семашко в реке Мышка нашли тело женщины

02.03.2020 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске возле дома на улице Семашко нашли тело женщины. Подробности сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Утром 2 марта вблизи дома № 17 на улице Семашко в реке Мышка обнаружили тело женщины (на вид ей 40−50 лет). Труп нашли сотрудники организации по очистке сливных каналов.

Сейчас следователи работают на месте происшествия. По предварительным данным, телесных повреждений у женщины не обнаружено. Устанавливается ее личность, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром 2 марта вблизи дома № 17 на улице Семашко в реке Мышка обнаружили тело женщины - на вид ей 40−50 лет). Труп нашли сотрудники организации по очистке сливных...
 
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