На улице Семашко в реке Мышка нашли тело женщины

Источник материала: Tut.by

В Минске возле дома на улице Семашко нашли тело женщины. Подробности сообщает Следственный комитет.



Фото: Следственный комитет

Утром 2 марта вблизи дома № 17 на улице Семашко в реке Мышка обнаружили тело женщины (на вид ей 40−50 лет). Труп нашли сотрудники организации по очистке сливных каналов.

Сейчас следователи работают на месте происшествия. По предварительным данным, телесных повреждений у женщины не обнаружено. Устанавливается ее личность, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит проверку.