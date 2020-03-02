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Житель Столбцовского района обвиняется в совершении смертельного ДТП

02.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб велосипедист.

По данным следствия, 25-летний мужчина приехал домой в д. ТесновуюСтолбцовского района, где допоздна распивал спиртное со своими знакомыми.

На следующий день мужчина сел за руль своего автомобиля ВМW, чтоб отвезти товарища в соседнюю деревню. Двигаясь по 9-ому километру автодороги «Литва-Куль-Петриловичи», водитель совершил наезд на велосипедиста. 57-летний мужчина ехал на работу и двигался в попутном направлении по краю проезжей части. От полученных повреждений он скончался на месте происшествия.

Водитель ВМW скрылся с места ДТП. Однако родственник, которому он рассказал о случившемся, привез его обратно на место аварии. Там уже работала следственно-оперативная группа.

Проведенное освидетельствование водителя показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в его крови составила 1,4 промилле.

С целью установления фактических обстоятельств в рамках уголовного дела проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий. Допрошены свидетели, получены результаты экспертиз, производство которых осуществлялось специалистами ГКСЭ.

Анализируя собранные доказательства, следствие пришло к выводу, что основной причиной ДТП явилось значительное превышение скоростного режима водителем, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянение в условиях недостаточной видимости. Проведенным следственным экспериментом установлено, что вместо разрешенных 60 км/ч, он двигался в населенном пункте со скоростью 90 км/ч.

Следователи предъявили жителю Столбцовского района обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Татьяна БЕЛОНОГ,официальный представитель УСК по Минской области

 
 
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Житель Столбцовского района обвиняется в совершении смертельного ДТП
 
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