В Кировске пройдет торжественное мероприятие, приуроченное 85-летию образования Кировского района и подведению итогов работы отраслей народного хозяйства за 2019 год

6 марта 2020 года в районном Доме культуры состоится торжественное мероприятие, приуроченное 85-летию образования Кировского района и подведению итогов работы отраслей народного хозяйства района за 2019 год.
Начало – в 14.00.
На площади имени Кирова будет организована работа сельскохозяйственных подворий с культурным сопровождением.
В районном Доме культуры – выставки творческих работ учреждений социальной сферы, выставки-дегустации продукции, производимой организациями района и Могилевской области, работа буфета райпо.
Вход на торжественное мероприятие в РДК – по пригласительным билетам.