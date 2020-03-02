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В Кировске пройдет торжественное мероприятие, приуроченное 85-летию образования Кировского района и подведению итогов работы отраслей народного хозяйства за 2019 год

02.03.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В Кировске пройдет торжественное мероприятие, приуроченное 85-летию образования Кировского района и подведению итогов работы отраслей народного хозяйства за 2019 год
6 марта 2020 года  в районном Доме культуры состоится торжественное мероприятие, приуроченное 85-летию образования Кировского района и подведению итогов работы отраслей народного хозяйства района за 2019 год.

Начало – в 14.00.

На площади имени Кирова будет организована работа сельскохозяйственных подворий с культурным сопровождением. 

В районном Доме культуры – выставки творческих работ учреждений социальной сферы, выставки-дегустации продукции, производимой организациями района и Могилевской области, работа буфета райпо.

Вход на торжественное мероприятие в РДК – по пригласительным билетам.

 
 
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6 марта 2020 года  в районном Доме культуры состоится торжественное мероприятие, приуроченное 85-летию образования Кировского района и подведению итогов...
 
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