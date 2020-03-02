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ЕГУ в Литве из-за коронавируса на две недели переводит студентов на дистанционное обучение
02.03.2020 15:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ЕГУ в Литве со второго по 14 марта из-за нового коронавируса переводит всех студентов на дистанционное обучение. В этот период очных занятий в учебном корпусе университета не будет,
Первый и пока единственный случай заражения коронавирусом в Литве был зафиксирован 28 февраля у женщины, которая вернулась в Вильнюс из Вероны.
Министерство здравоохранения Литвы рекомендовало вузам страны по возможности организовать учебный процесс онлайн и принять профилактические меры.
Так, в главном вузе Литвы — Вильнюсском университете «поставили на паузу» международные конференции и следующие две недели
В ЕГУ же решили перевести студентов на дистанционное обучение.
Те студенты ЕГУ, которые на каникулах путешествовали по странам Европы и Азии (в частности, посещали Китай, Иран, Италию), по прибытию в Литву должны будут заполнить обязательную анкету.
Университет просит студентов с пониманием отнестись к данным мерам.
Европейский гуманитарный университет был основан в Минске в 1992 году, а в 2004-м — закрыт белорусскими властями по идеологическим причинам. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе. Является литовским вузом, но имеет неформальный статус белорусского университета в изгнании. Финансируется коалицией международных доноров.
Напомним, в Белорусском национальном техническом университете, где у студента подтвердилось заражение коронавирусом, до 15 марта
Напомним, 28 февраля Минздрав
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ЕГУ в Литве со второго по 14 марта из-за коронавируса переводит всех студентов на дистанционное обучение. В этот период очных занятий в учебном корпусе университета...
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