ЕГУ в Литве из-за коронавируса на две недели переводит студентов на дистанционное обучение

Источник материала: Tut.by

ЕГУ в Литве со второго по 14 марта из-за нового коронавируса переводит всех студентов на дистанционное обучение. В этот период очных занятий в учебном корпусе университета не будет, сообщается на сайте вуза.



Фото: ehu.lt

Первый и пока единственный случай заражения коронавирусом в Литве был зафиксирован 28 февраля у женщины, которая вернулась в Вильнюс из Вероны.

Жительница Литвы на данный момент находится на карантине в Республиканской больнице Шяуляй, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Литвы.

Министерство здравоохранения Литвы рекомендовало вузам страны по возможности организовать учебный процесс онлайн и принять профилактические меры.

Так, в главном вузе Литвы — Вильнюсском университете «поставили на паузу» международные конференции и следующие две недели решили воздержаться от приема гостей из Китая, Италии, Южной Кореи, Ирана, Японии, и Сингапура. Также здесь ограничат потоки студентов в общественных пространствах — вход во дворики, музеи и библиотеки будет ограничен.

В ЕГУ же решили перевести студентов на дистанционное обучение.

Обучающимся рекомендуют возвращаться в Вильнюс и приступать к началу очных занятий не ранее чем 15 марта. До этого времени занятия будут проходить в онлайн-режиме.

Те студенты ЕГУ, которые на каникулах путешествовали по странам Европы и Азии (в частности, посещали Китай, Иран, Италию), по прибытию в Литву должны будут заполнить обязательную анкету.

Университет просит студентов с пониманием отнестись к данным мерам.

Европейский гуманитарный университет был основан в Минске в 1992 году, а в 2004-м — закрыт белорусскими властями по идеологическим причинам. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе. Является литовским вузом, но имеет неформальный статус белорусского университета в изгнании. Финансируется коалицией международных доноров.

Напомним, в Белорусском национальном техническом университете, где у студента подтвердилось заражение коронавирусом, до 15 марта отменены все занятия . В университете каждый студент получил от преподавателя индивидуальное задание. Сейчас заведующие кафедр посещают общежития, консультируют студентов по их курсовым проектам, помогают с лабораторными и практическими занятиями, решают задачи.

Напомним, 28 февраля Минздрав сообщил о первом подтвержденном случае коронавируса в Беларуси. Им оказался заражен студент БНТУ из Ирана. В данный момент он находится в столичной инфекционной больнице, кроме него на карантин поместили семью его девушки . Отец девушки находится под подозрением: клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат . Кроме того, на карантине находятся 26 одногруппников и 7 педагогов, контактировавших с иранским студентом.