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В Гомеле милиция ищет парней, которые избили ночью человека на улице и скрылись. Вы их не знаете?

04.03.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле милиция ищет парней, которые ночью 29 февраля избили гомельчанина около остановки общественного транспорта «Улица Зайцева».

Посмотрите, может, вы знаете этих парней.


Если у вас есть информация по данному факту, сообщите ее милиции по телефонам: +375 29 677–40–53 или 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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