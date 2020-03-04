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В Гомеле милиция ищет парней, которые избили ночью человека на улице и скрылись. Вы их не знаете?
04.03.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле милиция
Посмотрите, может, вы знаете этих парней.
Если у вас есть информация по данному факту, сообщите ее милиции по телефонам: +375 29 677–40–53 или 102.
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Посмотрите, может, вы знаете этих парней.
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