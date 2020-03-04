В Гомеле милиция ищет парней, которые избили ночью человека на улице и скрылись. Вы их не знаете?

Источник материала: Tut.by

В Гомеле милиция ищет парней, которые ночью 29 февраля избили гомельчанина около остановки общественного транспорта «Улица Зайцева».

Посмотрите, может, вы знаете этих парней.





Если у вас есть информация по данному факту, сообщите ее милиции по телефонам: +375 29 677–40–53 или 102.