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Черная книга флоры впервые издана в Беларуси

04.03.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Черная книга флоры впервые издана в Беларуси

Учеными подготовлена и впервые издана «Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

«В книге собраны сведения о биологических и экологических особенностях 52 видов наиболее вредоносных чужеродных растений, широко распространившихся в Беларуси. Среди них известные борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный, а также крайне опасная амброзия полыннолистная и другие, порой кажущиеся безобидными виды», — отметили в НАН.

В сборнике описаны способы и история проникновения видов на территорию страны, даны рекомендации по предотвращению их дальнейшего распространения и проведению мероприятий для ограничения расселения. Книга содержит 68 оригинальных картосхем, характеризующих распространение инвазионных растений по Беларуси.

В новом издании можно найти также список из 246 чужеродных видов, обладающих пока не реализованным потенциалом вредоносности, а также перечень 24 видов, ставших настолько повсеместными, что мероприятия по ограничению их распространения уже не имеют смысла.

Книга предназначена для работников системы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, специалистов лесного хозяйства и зеленого строительства, научных работников и преподавателей вузов. Она актуальна также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами экологии.

«Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения» подготовлена коллективом авторов Института экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН при участии специалистов Центрального ботанического сада НАН и Белорусского государственного университета.

 
 
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Учеными подготовлена и впервые издана "Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной...
 
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