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Около 725 тыс. белорусских детей планируется оздоровить в 2020 году

04.03.2020 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около 725 тыс. белорусских детей планируется оздоровить в 2020 году

В 2020 году примерно 725 тыс. белорусских детей оздоровят с привлечением государственных средств, что на 6 тыс. больше, чем в 2019-м. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

«В 2019 году за счет государственных средств санаторно-курортным лечением и оздоровлением были обеспечены 719 тыс. детей, что на 11 тыс. больше, чем в 2018-м», — сказал Геннадий Болбатовский. В том числе летом оздоровились 392 тыс. детей, это более 41% белорусов школьного возраста. «В 2020 году на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения выделено Br211,7 млн бюджетных средств. Из них на приобретение и удешевление путевок для детей — Br164,7 млн. Это финансирование позволит обеспечить санаторно-курортным лечением и оздоровлением более 800 тыс. человек, в том числе 725 тыс. детей в возрасте от 3 до 18 лет. То есть примерно половину детского населения страны», — добавил Геннадий Болбатовский.

Он подчеркнул, что санаторно-курортное лечение и оздоровление детей является приоритетным направлением работы центра. Поэтому традиционно около 80% от общей суммы выделенных государством средств направляется на реализацию льгот для этой категории. При этом большое внимание уделяется работе лагерей различных типов: с круглосуточным и дневным пребыванием, профильных, спортивных и т.д.

Постоянно оказывается помощь ребятам с загрязненных радионуклидами территорий: они направляются на санаторно-курортное лечение и оздоровление в детские реабилитационно-оздоровительные центры, санатории, детские отделения в санаториях для взрослых, в том числе по программе Союзного государства — на черноморское побережье. Также в центре внимания — дети-инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Различные формы оздоровления и занятости предложены детям, которые находятся в социально-опасном положении.

Больше всего ребят оздоравливаются в летний период — в этом году планируется около 394 тыс. «Также по программе «Мать и дитя» (когда дети находятся вместе с родителями) и в детские санатории планируется приобрести более 20 тыс. путевок. Как на территории республики, так и в зарубежные санатории. И в межсезонье будут работать лагеря — там тоже, наверное, более 300 тыс. детей пройдут оздоровление в период весенних, осенних и зимних каникул», — добавил Геннадий Болбатовский.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

https://www.belta.by/

 
 
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