ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК завершил расследование по делу о взрывах на салюте 3 июля

04.03.2020 13:11 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Главное управление СК завершило расследование уголовного дела о взрывах на салюте 3 июля 2019 года и отправило в суд. Виновным придъявлены обвинения.

Об этом сообщили в Следтвенном комитете 4 марта.

Напомним, трагедия произошла 3 июля в Минске во время салюта в честь Дня Независимости. В результате взрыва неизвестного происхождения погибла женщина. Были госпитализированы пять человек.

4 июля Следственный комитет Беларуси задержал двух мужчин 28 и 25 лет, прибывших в Беларусь для оказания технической помощи при подготовке к салюту.

Как рассказал командир патрульной роты комендантского батальона старший лейтенант Алексей Круглик, планировалось применить «новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали». Но Минобороны распространило информацию о том, что заряды, которые использовались 3 июля в Минске, применялись и ранее.

Следствием установлено

Для салюта в России была закуплена пиротехника, которая оказалась бракованной по вине изготовителя. Калибр изделий был больше положенного, что не позволяло безопасно использовать их при проведении салюта.

По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя.

Фейерверочные изделия дорабатывались в ходе салюта инженерами вместе с командиром роты. Они уменьшали диаметр «путем механического воздействия», в результате чего изделия должны были быть приведены в безопасное состояние.

После салюта в СК была создана следственная группа для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

В СК сообщили, что в восемь салютных установок было заряжено 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, более 190 из которых по вышеописанным причинам не могли быть использованы для безопасного проведения салюта. 

Вследствие допущенных нарушений при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще одиннадцать пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тысяч белорусских рублей.

По результатам расследования двум сотрудникам предприятия-изготовителя предъявлено обвинение за нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере.

Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное управление СК завершило расследование уголовного дела о взрывах на салюте 3 июля 2019 года и отправило в суд. Виновным придъявлены обвинения.
 
Новости дня
Новости общества
 
Впервые изданная «Черная книга флоры Беларуси» рассказывает о чужеродных вредоносных растениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика