СК завершил расследование по делу о взрывах на салюте 3 июля

Главное управление СК завершило расследование уголовного дела о взрывах на салюте 3 июля 2019 года и отправило в суд. Виновным придъявлены обвинения.

Об этом сообщили в Следтвенном комитете 4 марта.

Напомним, трагедия произошла 3 июля в Минске во время салюта в честь Дня Независимости. В результате взрыва неизвестного происхождения погибла женщина. Были госпитализированы пять человек.

4 июля Следственный комитет Беларуси задержал двух мужчин 28 и 25 лет, прибывших в Беларусь для оказания технической помощи при подготовке к салюту.

Как рассказал командир патрульной роты комендантского батальона старший лейтенант Алексей Круглик, планировалось применить «новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали». Но Минобороны распространило информацию о том, что заряды, которые использовались 3 июля в Минске, применялись и ранее.

Следствием установлено

Для салюта в России была закуплена пиротехника, которая оказалась бракованной по вине изготовителя. Калибр изделий был больше положенного, что не позволяло безопасно использовать их при проведении салюта.

По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя.

Фейерверочные изделия дорабатывались в ходе салюта инженерами вместе с командиром роты. Они уменьшали диаметр «путем механического воздействия», в результате чего изделия должны были быть приведены в безопасное состояние.

После салюта в СК была создана следственная группа для выяснения обстоятельств и причин происшествия.

В СК сообщили, что в восемь салютных установок было заряжено 480 фейерверочных изделий калибра 195 мм, более 190 из которых по вышеописанным причинам не могли быть использованы для безопасного проведения салюта.

Вследствие допущенных нарушений при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще одиннадцать пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тысяч белорусских рублей.

По результатам расследования двум сотрудникам предприятия-изготовителя предъявлено обвинение за нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере.

Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч.2 ст.463 (нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере).