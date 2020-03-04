Впервые изданная «Черная книга флоры Беларуси» рассказывает о чужеродных вредоносных растениях

Источник материала: Полесская правда



Издательством «Беларуская навука» впервые в нашей стране издана «Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения», подготовленная коллективом авторов из Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН Беларуси при участии специалистов Центрального ботанического сада НАН Беларуси и Белорусского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук Беларуси.

В новом издании обобщены сведения о биологических и экологических особенностях 52 видов наиболее вредоносных чужеродных сосудистых растений, широко распространившихся в экосистемах Беларуси. Среди них хорошо известные: борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный (в просторечии – «бешеный огурец»), а также крайне опасная амброзия полыннолистная, другие, порой кажущиеся безобидными и даже полезные виды (арония Мичурина, ирга колосистая, астры ново-бельгийская и иволистная и другие.).

В книге охарактеризованы способы и история проникновения этих видов на территорию страны, даны рекомендации по предотвращению их дальнейшего распространения и проведению истребительных и других мероприятий, направленных на ограничение их расселения. Приведено 68 оригинальных картосхем, характеризующих распространение инвазионных растений по территории Беларуси.

Здесь же содержится обширный список чужеродных видов, обладающих пока не реализованным потенциалом вредоносности (246 видов) или ставших настолько обычными, что мероприятия по ограничению их распространения уже не имеют смысла (24 вида, в том числе донник белый и лекарственный, чистотел майский и др.).

Книга предназначена для работников системы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, специалистов лесного хозяйства и зеленого строительства, научных работников и преподавателей вузов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами экологии.





Кстати, четыре года назад издательство выпустило «Черную книгу инвазивных видов животных Беларуси», где содержится информация о наиболее опасных инвазивных видах животных Республики Беларусь: 6 видах водных беспозвоночных, 21 виде наземных беспозвоночных, 1 виде рептилий, 3 видах рыб и 2 видах млекопитающих. Дано описание видов, их распространение в пределах страны и общие сведения об их экологии. Приведены данные об экологическом и экономическом ущербе, а также меры борьбы с этими видами.

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