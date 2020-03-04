|
Впервые изданная «Черная книга флоры Беларуси» рассказывает о чужеродных вредоносных растениях
04.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В новом издании обобщены сведения о биологических и экологических особенностях 52 видов наиболее вредоносных чужеродных сосудистых растений, широко распространившихся в экосистемах Беларуси. Среди них хорошо известные: борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный (в просторечии – «бешеный огурец»), а также крайне опасная амброзия полыннолистная, другие, порой кажущиеся безобидными и даже полезные виды (арония Мичурина, ирга колосистая, астры ново-бельгийская и иволистная и другие.).
В книге охарактеризованы способы и история проникновения этих видов на территорию страны, даны рекомендации по предотвращению их дальнейшего распространения и проведению истребительных и других мероприятий, направленных на ограничение их расселения. Приведено 68 оригинальных картосхем, характеризующих распространение инвазионных растений по территории Беларуси.
Здесь же содержится обширный список чужеродных видов, обладающих пока не реализованным потенциалом вредоносности (246 видов) или ставших настолько обычными, что мероприятия по ограничению их распространения уже не имеют смысла (24 вида, в том числе донник белый и лекарственный, чистотел майский и др.).
Книга предназначена для работников системы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, специалистов лесного хозяйства и зеленого строительства, научных работников и преподавателей вузов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами экологии.
Подпишитесь на «Полесскую правду» в социальных сетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Издательством «Беларуская навука» впервые в нашей стране издана «Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения», подготовленная коллективом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)