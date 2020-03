На гомельской «Милкавите» пройдет конкурс красоты для женщин, чей размер больше 50-го. Голосовать можно всем

Источник материала: Tut.by

На «Милкавите» пройдет очередной конкурс красоты среди работниц предприятия «Молочная краса — 2020». Впервые в его регламенте прописано необычное ограничение: заявки принимали только от девушек с размером одежды 50 и больше.

Заместитель генерального директора предприятия Елена Лапова рассказала «Белке», что конкурс проводят для подтверждения тезиса о том, что красивой, яркой и уверенной в себе может быть любая женщина.

Участницы обладают женственными формами, артистичностью и чувством юмора, говорят на предприятии. Смотрите, какие красавицы!



























В течение последнего месяца дюжина конкурсанток готовилась к финалу. Уже в ближайшую пятницу девушки покажут свои кулинарные таланты, спортивно-хореографические навыки, продемонстрируют искусство дефиле в тематических выходах на подиум. Впервые в истории конкурса им придется играть в театральной постановке.

Жюри определит трех главных победительниц, а также леди «Грацию», «Креатив», «Искусницу», «Улыбку», «Позитив», «Активность», «Артистичность». Зрители выберут, кому достанется победа в номинации «Популярность». Кстати, проголосовать за понравившуюся участницу можно на сайте «Милкавиты» .

Свое участие в конкурсе в качестве почетного гостя подтвердила вице-мисс «Miss Top of the World Plus Size 2019» гомельчанка Наталья Колесникова .