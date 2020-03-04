|
На гомельской «Милкавите» пройдет конкурс красоты для женщин, чей размер больше 50-го. Голосовать можно всем
04.03.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На «Милкавите» пройдет очередной конкурс красоты среди работниц предприятия «Молочная краса — 2020». Впервые в его регламенте прописано необычное ограничение: заявки принимали только от девушек с размером одежды 50 и больше.
Заместитель генерального директора предприятия Елена Лапова
Участницы обладают женственными формами, артистичностью и чувством юмора, говорят на предприятии. Смотрите, какие красавицы!
В течение последнего месяца дюжина конкурсанток готовилась к финалу. Уже в ближайшую пятницу девушки покажут свои кулинарные таланты, спортивно-хореографические навыки, продемонстрируют искусство дефиле в тематических выходах на подиум. Впервые в истории конкурса им придется играть в театральной постановке.
Жюри определит трех главных победительниц, а также леди «Грацию», «Креатив», «Искусницу», «Улыбку», «Позитив», «Активность», «Артистичность». Зрители выберут, кому достанется победа в номинации «Популярность». Кстати, проголосовать за понравившуюся участницу можно на
Свое участие в конкурсе в качестве почетного гостя подтвердила
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На гомельской «Милкавите» пройдет конкурс красоты для женщин, чей размер больше 50-го. Голосовать можно всем
На «Милкавите» пройдет очередной конкурс красоты среди работниц предприятия «Молочная краса - 2020». Впервые в его регламенте прописано необычное ограничение:...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)