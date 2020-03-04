Непобедимы, когда едины!

Источник материала: Единство

Около городского Дворца культуры гостей мероприятия ожидала обширная развлекательная программа. Песни, хороводы, весёлая и задорная музыка, творческие коллективы, подвижные игры и забавы.

Работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям предложили землякам не только повеселиться, но и получить дополнительные знания в области безопасности. Обучающие станции развернули работу, пожарная машина доброжелательно открыла свои двери, боевая одежда спасателей ждала любопытных взрослых и детей, а персонаж мультфильма «Волшебная книга» заяц Филька встречал и обнимал гостей праздника. И, конечно же, юные спасатели-пожарные из борисовской школы №22 рассказывали и учили.

К спасателям из МЧС в этот день присоединились и спасатели из ОСВОД, представители Белорусского общества Красного Креста и Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Акция завершилась, но полученные жизненно важные знания останутся с участниками навсегда.