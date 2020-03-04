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Непобедимы, когда едины!

04.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Около городского Дворца культуры гостей мероприятия ожидала обширная развлекательная программа. Песни, хороводы, весёлая и задорная музыка, творческие коллективы, подвижные игры и забавы.

Работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям предложили землякам не только повеселиться, но и получить дополнительные знания в области безопасности. Обучающие станции развернули работу, пожарная машина доброжелательно открыла свои двери, боевая одежда спасателей ждала любопытных взрослых и детей, а персонаж мультфильма «Волшебная книга» заяц Филька встречал и обнимал гостей праздника. И, конечно же, юные спасатели-пожарные из борисовской школы №22 рассказывали и учили.

К спасателям из МЧС в этот день присоединились и спасатели из ОСВОД, представители Белорусского общества Красного Креста и Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Акция завершилась, но полученные жизненно важные знания останутся с участниками навсегда.

https://minobl.mchs.gov.by

 
 
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Вот и завершилась республиканская акция «Единый день безопасности», которая объединила различные ведомства и структуры в деле обучения населения правилам...
 
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