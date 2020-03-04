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Проект юных борисовчан победил в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси»

04.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В номинации «Общество, экономика и социальная сфера» победили два проекта, одним из которых стала «Аудиокнига «Спадчына» авторского коллектива учащихся 10-го класса гимназии №1 г. Борисова Анны Акуленко и Павла Иванова. Юные борисовчане разделили победу с не менее достойными гомельчанами: студентом 3-го курса факультета физики и информационных технологий Ильей Головачом и ассистентом кафедры общей физики Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Алексеем Зайцевым.

Награждение победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в конференц-центре отеля Marriott в Минске.  Победителям вручены дипломы, экостатуэтки и ценные подарки от партнеров проекта.

По материалам БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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На республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» в 2019 году было подано более 1 тыс. заявок. В финале приняли участие 100 лучших проектов. Победу одержали лишь самые...
 
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