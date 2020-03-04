Проект юных борисовчан победил в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси»

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В номинации «Общество, экономика и социальная сфера» победили два проекта, одним из которых стала «Аудиокнига «Спадчына» авторского коллектива учащихся 10-го класса гимназии №1 г. Борисова Анны Акуленко и Павла Иванова. Юные борисовчане разделили победу с не менее достойными гомельчанами: студентом 3-го курса факультета физики и информационных технологий Ильей Головачом и ассистентом кафедры общей физики Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Алексеем Зайцевым.

Награждение победителей республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» состоялась в конференц-центре отеля Marriott в Минске. Победителям вручены дипломы, экостатуэтки и ценные подарки от партнеров проекта.

По материалам БелТА