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Семья, покусанная бешеной собакой в Черикове, все же согласилась на прививки. Еще, может быть, не поздно

04.03.2020 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семья из Черикова — отец, мать и ребенок, которых покусала их домашняя собака с подтвержденным впоследствии диагнозом «бешенство», — согласилась на курс профилактических прививок, сообщили Mogilevnews.by в Чериковском районном центре гигиены и эпидемиологии.


Pixabay

— С людьми была проведена разъяснительная работа, с привлечением врачей санэпидслужбы, больницы, сотрудников РОВД. Отец дал согласие на введение антирабических препаратов на четвертый день после происшествия, мать и ребенок — на пятый. Безусловно, максимальная эффективность прививок во избежание последствий — если их начинают сразу после повреждения больным животным кожных покровов (укуса, оцарапывания, ослюнения), тем не менее шансы на благоприятный исход есть и при такой задержке.

Ситуация в Черикове, как выяснилось, изначально осложнилась и тем, что собаку семья закопала сразу и соответствующим службам пришлось выяснять, где тело животного, чтобы провести необходимые исследования.

На сегодня курс введения антирабических препаратов состоит из 6 прививок, которые делаются в предплечье (ранее 40 уколов). Делают их, если у животного лабораторно подтверждается диагноз, на 1-й, 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день после укуса без каких-либо дополнительных анализов. То есть узнать, какие последствия ожидают человека, можно лишь после окончания полного курса.

Инкубационный период при бешенстве у человека составляет обычно от 10 дней до 2 месяцев, хотя известны случаи его сокращения до 5 дней и удлинения до 1 года и более. Первые симптомы заболевания могут проявляться в месте нанесенного повреждения в виде мышечных подергиваний, зуда, боли по ходу нервов. В начале заболевания отмечаются беспричинная тревога, страх, повышенная чувствительность к световым и звуковым раздражителям, субфебрильная температура. Впоследствии могут присоединяться приступы водобоязни: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить, при звуках льющейся воды. С каждым днем заболевание прогрессирует, развиваются параличи. Смерть наступает от остановки дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

 
 
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Отец дал согласие на введения антирабических препаратов на четвертый день после происшествия, мать и ребенок - на пятый. Максимальная эффективность прививок - если...
 
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