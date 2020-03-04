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Виталий и Сергей Задруцкие из Борисовского РУВД несут службу «по-братски»

04.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Вглядывалась в лица братьев и сразу заметила внешнее сходство. Сергей, который старше Виталия на четыре года, с улыбкой ответил: «Да ладно, не очень-то мы и похожи, как, собственно, и по характеру».

В процессе беседы его слова подтвердились: Виталий оказался скромным и сдержанным в разговоре, Сергей – более бойким и открытым. Он и начал рассказ. Как оказалось, братья Задруцкие родились и выросли в Борисове. Окончив среднюю школу №10, оба получили профессию повара. Но как же они оказались в милиции?

Юношеское желание носить форму стало реальностью

Первым в правоохранительные органы пришел Сергей. Несмотря на то, что в семье Задруцких до этого никто не носил погоны, желание надеть форму и стать блюстителем правопорядка появилось у парня еще в юности. Окончил Могилевский институт МВД, и юношеская мечта стала реальностью. В 2002 году он пришел на службу в Борисовский РОВД, ныне Загородный отдел милиции, где и работает по сей день. За эти годы Сергей Задруцкий успел поработать в разных должностях. Начинал с инспектора по делам несовершеннолетних, далее некоторое время был старшим инспектором по массовым мероприятиям, потом участковым инспектором. С 2017 года капитан милиции Сергей Николаевич Задруцкий является инспектором уголовно-исполнительной инспекции.

Состояться в профессии Сергею помог его наставник Игорь Леонидович Дашкевич, который в то время был начальником оперативно-дежурной службы райотдела милиции. Он учил молодого коллегу в любой ситуации оставаться справедливым к людям. Этот совет Сергей Задруцкий запомнил на всю жизнь. И несмотря на то, что Игорь Леонидович уже на заслуженном отдыхе, они продолжают поддерживать хорошие взаимоотношения и всегда рады встрече друг с другом.

По стопам брата

В звании капитана милиции служит и младший брат Сергея Виталий. После срочной службы во внутренних войсках он отучился в Могилевской школе милиции МВД. Уже тогда Виталий почувствовал, что его будущая профессия связана с огромной ответственностью. В 2010-м году Виталий, как и брат, пришел на службу в Загородный отдел милиции Борисовского РУВД на должность участкового инспектора, в которой и продолжает работать до сих пор. В 2016-м также окончил Могилевский институт МВД.

«Считаю, что в нашей профессии очень важно умение устанавливать контакт с людьми, ведь от этого зависит оперативность работы и раскрываемость преступлений», –  сказал Виталий.

Вторым важным качеством участкового инспектора он назвал работоспособность. Находясь на службе, нужно не только ежедневно решать проблемы жителей, но также заниматься профилактической работой. Даже во время нашей беседы Виталий успевал и на вопросы ответить, и важный телефонный звонок не пропустить.

Несмотря на то, что в первые месяцы службы в отделе Виталию было непросто включиться в работу, так как многому пришлось учиться с нуля, процесс адаптации прошел быстро, ведь рядом был старший брат, который всегда был готов прийти на помощь, подсказать, посоветовать.

Дружны и на работе, и дома

По словам братьев, им часто приходится пересекаться не только в отделе, но и на служебных заданиях: на дежурствах, во время патрулирования города, в ходе профилактических отработок.

На вопрос о наградах братья Задруцкие говорили неохотно, хотя у обоих они имеются. Одним из наиболее почетных считают нагрудный знак «За самаадданую службу». Самым приятным в службе для них являются моменты, когда слышат слова благодарности в свой адрес. В такие минуты они в очередной раз уверяются в том, что не зря выбрали эту важную и нужную людям профессию.

В их жизни нет места такому понятию, как «профессиональное выгорание». Усталось и моральное истощение исчезают в выходные. Дружны братья не только на службе, но и дома. Если получается, проводят свободное время, собираясь семьями. Подобные встречи случаются нечасто, поэтому о работе в такие дни стараются не говорить.

Так и идут братья по жизни рядом: старший гордится младшим, младший равняется на старшего.

Татьяна САКОВИЧ

 
 
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4 марта сотрудники белорусской милиции отмечают свой профессиональный праздник. Для братьев Сергея и Виталия Задруцких это вдвойне значимая дата, ведь оба они...
 
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