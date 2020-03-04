Влияние наркотиков на здоровье

Источник материала: Единство

Две трети потребителей наркотиков – лица до 30 лет, большая часть которых стали употреблять наркотики в юношеском возрасте. Чем моложе человек, тем быстрее попадает он в полную зависимость от наркотика, достаточно нескольких недель или нескольких месяцев. Наркоманы редко переживают 30-летний возраст.

Наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти на все: воровство, обман и даже убийство. Как только он примет дозу ему становится немного легче. Огромный мир сужается до узкой щели, в которую видны только наркотики и ничего больше.

Повторные приемы вызывают у человека привыкание и зависимость. Из-за привыкания наркотик перестает давать наркоману эйфорию и становится необходимым средством для выживания. Под воздействием наркотиков человек становится все более и более замкнутым, грубым, утрачивая родственные, дружеские связи, все это становится возможным из-за ярко выраженных нарушений в центральной нервной системе и мозге.

Наркотики не решают старых проблем, а создают новые. Смертность среди наркоманов остается очень высокой – от передозировки, несчастных случаев, заболеваний тела и психики, самоубийств.

В.И. КОНОВАЛОВА, врач-валеолог УЗ «Борисовская ЦРБ»