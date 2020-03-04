Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко поделилась впечатлениями об участии в VIII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси

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VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси, который состоялся в Минске 27-28 февраля, стал одним из ключевых событий не только для профсоюзного движения, но и для всего государства. В знаковом для всей страны мероприятии принял участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Во Дворце культуры профсоюзов собрались более 500 делегатов, среди которых присутствовали 57 представителей Гродненской области. Кореличский район на Съезде представила председатель районного объединения профсоюзов Лидия ШЕВКО.



– Участники ФПБ рассмотрели широкий круг вопросов. Говорили о том, что сделано и над чем придется работать в ближайшую пятилетку. Обеспечение достойной заработной платой работников предприятий всех отраслей, создание специального фонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам, наполнение коллективных договоров социальными гарантиями, правовая защита тружеников, охрана труда, пенсионное обеспечение, нововведения Трудового кодекса – и это только часть тем. На Съезде была утверждена Программа деятельности Федерации профсоюзов Беларуси на 2020 – 2025 годы, прозвучал новый девиз профсоюзного движения страны “Мы – объединяем”. Очень почетно, что Президент страны вручил Почетное государственное знамя Республики Беларусь главе Федерации профсоюзов Беларуси Михаилу Орде.

Пристальное внимание во время своего выступления Александр Лукашенко обратил на один из важнейших для профсоюзов вопрос – заработная плата трудящихся. Однако Глава государства сделал акцент на то, что зарплата действительно должна быть заработана человеком. Если работник трудится на совесть, тогда и зарплата у него должна быть соответствующая. Президент отметил, что задача по росту зарплат учителей до 100% от уровня средней зарплаты по стране и 150% – для врачей остается. Крайне актуальным стал разговор о зарплате бюджетников, которая с 1 января 2020 года начисляется по-новому. Инициативой профсоюзов стала работа “горячих линий”, которые запустили 23 января. И это действительно хорошо, ведь любой работник бюджетной сферы может позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций.

Не остались без внимания и вопросы, касающиеся пенсионной системы. Президент поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси о внесении изменений в пенсионное обеспечение. Президент подчеркнул, что пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня используем, изжила себя. Необходимо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что если он будет лучше трудиться, больше зарабатывать – на пенсии ему будет лучше. Нельзя допускать уравниловки.

В целом, Съезд оказался для меня полезным и насыщенным необходимой информации для дальнейшей работы.

Оксана ЯНУШ