Белорус получил в Тбилиси штраф за граффити. Он хочет встретиться с мэром, чтобы завершить работу

Источник материала: Tut.by

Стрит-арт-художник из Витебска Глеб Каштанов получил в Тбилиси 350 долларов штрафа — за то, что без согласования с городскими властями нарисовал героев фильма «Мимино» на стене одного из домов в грузинской столице. Сейчас белорус пытается получить разрешение мэрии Тбилиси закончить свою работу, а также просит отмены штрафа. «Я же вижу, что граффити нравится горожанам. Мне кажется, оно понравится и самому мэру Кахе Каладзе», — надеется Глеб.



Фото предоставлено Глебом Каштановым

Витебский художник Глеб Каштанов приехал в Тбилиси еще в феврале. Говорит, в родном городе, несмотря на теплую зиму, на улице все равно еще особо не порисуешь: погода непредсказуемая.

— А в Тбилиси тепло и сухо. Город впечатлил не только архитектурой, природой и национальной кухней, но и людьми. Местные невероятно гостеприимны и дружелюбны! Так тепло встречают только родственники дома. Вот я и захотел сделать подарок этому прекрасному городу — стрит-арт-композицию «Мимино» на доме № 12 на улице Котэ Афхази. Это центр Тбилиси, недалеко от площади Свободы. Граффити тут почти на каждом шагу, но качественного — немного, — рассказывает Глеб.

Глеб нашел стену, исписанную вандалами, купил краски и начал рисовать героев фильма «Мимино». Но не успел завершить работу, как получил штраф — 350 долларов:

— Я взял подпись у собственника здания, что он не против, что на доме появится граффити. Свои подписи поставили и жильцы дома. Например, в российском Сочи, где я не раз украшал здания стрит-арт-композициями, этого было достаточно, чтобы рисовать. А в Грузии нужно было заранее согласовать это с мэрией. Но я об этом не знал, поэтому не сделал этого. И спокойно рисовал весь день. Потом пришли представители муниципалитета и выписали мне штраф — 350 долларов. Хотя работа им понравилась, они даже селфи с ней делали.



Фото предоставлено Глебом Каштановым

Сейчас художник пытается получить разрешение дорисовать граффити и отменить штраф:

— Хожу в мэрию и белорусское посольство, пытаюсь выбить разрешение, чтобы доделать «Мимино», а также решить вопрос со штрафом. Если получится, готов подарить городу еще несколько стрит-арт-композиций — на этот раз предварительно пройдя согласование с городской властью.

Несмотря на то, что художник получил штраф, его работу не закрасили.

— Скорее всего, и не закрасят. До этого фасада никому не было дела, пока я не начал на нем рисовать. Я вижу, что граффити нравится прохожим, туристам, жильцам дома, полиции. Надеюсь, что оно понравится и мэру Тбилиси Кахе Каладзе — я слышал, что он поддерживает стрит-арт. Если мне удастся с ним встретиться в городской администрации, буду просить разрешения закончить работу над композицией «Мимино», — говорит белорусский художник.



Фото предоставлено Глебом Каштановым

Глеб Каштанов — известный белорусский граффитист, родом из Витебска. Вместе с еще одним витебским художником — Яном Кузьминым, они работали в проекте HoodGraff , побывали в Санкт-Петербурге, Вьетнаме, Таиланде. Потом вышли из этой стрит-арт-команды, творили под новым названием — StreetSkills . Рисовали не только в родном Витебске, но и в Сочи . Позже проект получил название Youfeelmyskill .

В последнее время Глеб и Ян стали создавать работы и поодиночке. К примеру, Кузьмин нарисовал граффити на здании приюта для бездомных животных в Витебске, а Каштанов — работу «Коммунальники закрашивают портрет рэпера Snoop Dogg». Выяснилось, что ее закрасили не работники ЖКХ, а сотрудники электросетей. Вначале предприятие «Витебскэнерго» попросило уличных художников поддерживать свои творения в приглядном виде, а потом выпустило целый видеоролик на эту тему.

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