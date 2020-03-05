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«Посетителям антисептик, провизорам - премию». Как минские офисы и предприятия реагируют на коронавирус

05.03.2020 06:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда Минздрав заявил о первом случае коронавируса, предприятия и организации начали устанавливать дозаторы с антисептиками, развешивать памятки про заболевание и измерять температуру. TUT.BY поинтересовался, как на это реагируют клиенты и покупатели.


В минском баре Polugar посетителям стали измерять температуру. Фото предоставлено заведением Polugar Bar

В Беларуси зарегистрировано шесть случаев коронавируса, антисептики уже появились на железнодорожных вокзалах, магазинах, кинотеатрах и даже в одном из управлений Следственного комитета.

В субботу утром, 1 марта, в минском кинотеатре «Аврора» установили не только дозаторы с антисептиками, но и повесили памятки, как распознать коронавирус, какие есть способы профилактики.

— У зрителей не очень большой интерес к объявлениям, подходят, читают и улыбаются. Мне кажется, сейчас уже столько информации! А вот дозатором пользуются, особенно после того, как купили билет и получили сдачу, — рассказывает TUT.BY главный администратор «Авроры».

Еще до коронавируса все залы в кинотеатре каждый день обрабатывались хлорирующими средствами, а санузлы — после каждого сеанса. Сейчас в этом плане ничего не изменилось, обработка проходит по графику.

— В связи с обстановкой у нас ужесточились меры по обработке, стали использовать разные типы дезинфицирующих средств, в том числе спиртосодержащих, которые больше всего помогают. Теперь чаще обрабатываются поверхности, например, кресел, дверных ручек. Если раньше дезинфекция была раз в день, теперь после каждого сеанса, — уточняет Юлия Самусева, специалист по санитарно-гигиеническому контролю Falcon Club.


Посетители Falcon Club могут воспользоваться антисептиком. Фото: TUT.BY

По ее словам, меньше зрителей в бутик кино Falcon не стало, а сами сотрудники маски не носят. Говорят, это «психологический момент», маску нужно носить не в целях профилактики, а надевать только тогда, когда болен.

Кстати, в санузлах здесь есть не только кусковое мыло, но и антисептики, полотенца для рук.

Объявления о том, что покупатели могут попросить у провизора воспользоваться антисептиком, висят и на дверях сети аптек ADEL и «Добрыя лекi».


Такое объявление висит в одном из витебских магазинов «Доброном». Фото: TUT.BY

— В знак солидарности с провизорами и в благодарность за их ответственную тяжелую работу руководство холдинга «Аптека групп» приняло решение отказаться от ежемесячной премии в пользу провизоров и фармацевтов, — рассказывает TUT.BY Юлия Шпак, руководитель пресс-службы холдинга «Аптека групп».

В столичном гипермаркете «Гиппо» по улице Червякова также установлен антисептик, а рядом написано «Мы заботимся о вашем здоровье!».


Такой дозатор антисептиком установлен в одном из магазинов «Гиппо». Фото: TUT.BY

Еще 14 аналогичных дозаторов размещены в гродненском торговом центре Oldcity.

— Люди отреагировали на это положительно, подходят, активно пользуются. Антисептики установили, чтобы убрать какую-то опасность, напряженность у людей. Также покупатели интересуются, когда в аптеке появятся маски, объясняем, это произойдет в конце недели, — комментируют в отделе маркетинга Oldcity.

Прямо возле касс магазина висят памятки «для лиц, прибывших из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом». Аналогичные меры профилактики и в минском ГУМе, на первом этаже стоят антисептики, на стенах памятки «Осторожно! Коронавирус!».


Дозатор в торговом центре в Гродно Oldcity.

А в одном из минских баров Polugar объявили «антивирусную инициативу» и девушка в костюме, стилизованном под одежду медицинского персонала, меряет гостям температуру и предлагает обработать руки антисептиком.


Фото сделано в управлении Следственного комитета по Минску. Фото: TUT.BY

IT-компании тоже не остались в стороне, например, у «Системных технологий» целый список мер по профилактике коронавируса. Как пишет dev.by здесь собираются закупить инфракрасные и электронные термометры и к ним — дезинфицирующие салфетки, в офисе рекомендуют «пока приветствовать друг друга словесно — без рукопожатия, это не должно восприниматься как невоспитанность», если сотрудник вернулся из страны с повышенной активностью вируса, то ему советуют «согласовать с руководителем возможность удалённой работы в течение двух недель после возвращения».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Когда Минздрав заявил о первом случае коронавируса, различные предприятия и организации начали устанавливать дозаторы с антисептиками, развешивать памятки про...
 
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