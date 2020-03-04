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В Беларуси из-за коронавируса под наблюдением находятся 14,5 тысячи человек

04.03.2020 19:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Меры, принимаемые в отношении инфицированных и их окружения, позволят минимизировать последствия появления коронавируса на территории Беларуси.

Об этом заявила главный санитарный врач страны Наталья Жукова в среду на брифинге замминистра здравоохранения.

Она отметила, что все инфицированные чувствуют себя нормально, заболевание протекает практически без симптомов.

По ее словам, «система здравоохранения при получении ситуации в мире предприняла ряд мер, направленных на раннее выявление всех тех, кто может являться носителем или находиться в стадии предзаболевания».

Жукова рассказала, что студент, у которого вирус обнаружен первым, еще до того был вызван в поликлинику для обследования. Когда были получены положительные результаты, всех, кто с ним общался, госпитализировали. Поэтому, по словам Жуковой, распространять инфекцию они не могли.

«Один из контактировавших близко – практически на следующие сутки было установлено наличие вируса, два других человека – в последующие дни», – добавила врач. Во второй группе – два пациента из Витебска, которые посещали выставку моды в Милане.

Сейчас под наблюдением находятся 14,5 тысячи человек – те, что был в окружении инфицированных, пересекал границу или приехал из «неблагополучных» стран.

По словам Жуковой, предупреждающие меры предпринимаются на территории всей Беларуси. Кого-то обследуют, кто-то находится в больницах. Многие учащиеся БНТУ, где выявлен первый заболевший COVID-19, уже обследованы.

В Минздраве убеждены, что предпринимаемые меры позволяют минимизировать последствия появления коронавирусной инфекции в Беларуси.

 
Теги: Витебск
 
 
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Меры, принимаемые в отношении инфицированных и их окружения, позволят минимизировать последствия появления коронавируса на территории Беларуси.
 
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