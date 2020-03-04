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В Гомеле гособвинитель запросил сроки для подростков-наркокурьеров

04.03.2020 17:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле прокурор запросил сроки наказания для задержанных весной прошлого года за распространение наркотиков подростков. Обвиняемых девять человек. Самому младшему — 16. Подробности сообщает «Гомельская праўда».


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Старшему из них — 9 лет и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Еще двум уже исполнилось 18 лет, для них обвинение просит по 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Двум несовершеннолетним парням — по 7,5 года лишения свободы в воспитательной колонии, еще одному их товарищу — 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Для троих обвиняемых в незаконном обороте наркотиков, не связанном со сбытом, прокурор просит наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, 3 года и 1 месяц в колонии строгого режима и 2 года лишения свободы условно.

Молодых людей задержали в апреле. По версии следствия, они работали закладчиками в интернет-магазине по продаже наркотиков. Готовые к реализации психотропы компания хранила по месту жительства одного из подростков в агрогородке Поколюбичи Гомельского района. В сарае возле дома милиционеры нашли 28 пакетиков с особо опасным веществом альфа-PVP, электронные весы, респираторы и упаковочный материал для фасовки наркотиков. Еще одна доза этого же психотропа была обнаружена при личном обыске одного из подростков.

Трое обвиняемых по версии следствия, причастны не только к распространению наркотиков, но еще и к хищению путем использования компьютерной техники. Они активировали на чужих телефонах услугу микрозайма через мобильный банкинг оператора сети, а затем переводили деньги на свой номер. Всего таким образом были обмануты около 30 человек на сумму около 3 тыс. рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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Обвиняемых девять человек. Самому младшему - 16 лет.
 
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