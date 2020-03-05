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Появилась детализированная съемка Минска с высоты. Рассмотрели резиденции и двор КГБ

05.03.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По заказу Государственного комитета по имуществу в сентябре 2019 года сделали ортофотосъемку Минска и прилегающих территорий. Детализация — высокая, на этих кадрах рассмотреть объекты сверху можно лучше, чем на снимках для других карт, сделанных со спутника. Посмотрели, как выглядят резиденции Лукашенко, дворики Администрации президента и КГБ.

В Государственном комитете имущества рассказывают, что общая площадь отснятых для ортофотомозаики территорий — около тысячи квадратных километров. Пространственное разрешение снимков — 15 сантиметров в одном пикселе. Съемку вели для создания земельно-информационной системы (ЗИС) Минска.

Центр и несколько «засекреченных» зданий

На карте есть несколько заблюренных нечетких мест: так, закрыли здания Министерства обороны в центре города, СИЗО № 1 («Володарка») в Пищаловском замке, Дворец независимости. В этом списке и площадка за Дворцом Республики — здание управления военной контрразведки КГБ находится рядом с кафе и барами на улице Интернациональной.


Заблюрены здание управления военной контрразведки КГБ на Интернациональной и здание Минобороны на проспекте Независимости

Дворец независимости на картах тоже рассмотреть нельзя

Но есть и незаблюренные любопытные объекты. На проспекте Независимости — к счастью, недоступный для большинства дворик КГБ. На снимке видно, что там припаркованы в том числе крупные авто.


Двор КГБ

В центре есть еще один спрятанный от посторонних глаз двор — на Карла Маркса, 38, при Администрации президента. Его украшает лишь яркая клумба.


Двор Администрации президента

Тракторный завод и авиация

Территории Тракторного завода оказались похожими сверху на поле тетриса: видны цеха и техника.




А вот на поле Академии авиации в Чижовке видна небольшая экспозиция самолетов. Можно рассмотреть даже, каким авиакомпаниям они принадлежали.



На территории Национального аэропорта также можно найти узнаваемые самолеты. Например, белый самолет в левом углу выдают цвет флага на хвосте и красные вкрапления на крыльях — уж больно напоминает старый президентский «боинг».


Дрозды и резиденция президента в Заславле

Одна из резиденций президента в Минске заблюрена, но дачи президента в Дроздах и Заславле еще доступны для просмотра с карт.

Вертолетная площадка, теннисные корты и аквапарк: что представляет собой резиденция «Заславль»

Так, в Дроздах, кроме спортивных и вертолетной площадок, можно рассмотреть и благоустройство. У дома что-то похожее на фонтан, а рядом с другим участком есть даже детская площадка.




Более компактной выглядит территория в Заславле. Заметили, что с прежнего места исчезла беседка, подаренная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Она находилась возле сооружения, похожего на бассейн.



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Теги: Минск
 
 
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По заказу Государственного комитета по имуществу в сентябре 2019 года сделали ортофотосъемку Минска и прилегающих территорий. Теперь можно лучше рассмотреть...
 
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