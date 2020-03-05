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Появилась детализированная съемка Минска с высоты. Рассмотрели резиденции и двор КГБ
05.03.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По заказу Государственного комитета по имуществу в сентябре 2019 года сделали ортофотосъемку Минска и прилегающих территорий. Детализация — высокая, на этих кадрах рассмотреть объекты сверху можно лучше, чем на снимках для других карт, сделанных со спутника. Посмотрели, как выглядят резиденции Лукашенко, дворики Администрации президента и КГБ.
В Государственном комитете имущества
Центр и несколько «засекреченных» зданий
На карте есть несколько заблюренных нечетких мест: так, закрыли здания Министерства обороны в центре города, СИЗО № 1 («Володарка») в Пищаловском замке, Дворец независимости. В этом списке и площадка за Дворцом Республики — здание управления военной контрразведки КГБ находится рядом с кафе и барами на улице Интернациональной.
Но есть и незаблюренные любопытные объекты. На проспекте Независимости — к счастью, недоступный для большинства дворик КГБ. На снимке видно, что там припаркованы в том числе крупные авто.
В центре есть еще один спрятанный от посторонних глаз двор — на Карла Маркса, 38, при Администрации президента. Его украшает лишь яркая клумба.
Тракторный завод и авиация
Территории Тракторного завода оказались похожими сверху на поле тетриса: видны цеха и техника.
А вот на поле Академии авиации в Чижовке видна небольшая экспозиция самолетов. Можно рассмотреть даже, каким авиакомпаниям они принадлежали.
На территории Национального аэропорта также можно найти узнаваемые самолеты. Например, белый самолет в левом углу выдают цвет флага на хвосте и красные вкрапления на крыльях — уж больно напоминает старый президентский «боинг».
Дрозды и резиденция президента в Заславле
Одна из резиденций президента в Минске заблюрена, но дачи президента в Дроздах и Заславле еще доступны для просмотра с карт.
Так, в Дроздах, кроме спортивных и вертолетной площадок, можно рассмотреть и благоустройство. У дома что-то похожее на фонтан, а рядом с другим участком есть даже детская площадка.
Более компактной выглядит территория в Заславле. Заметили, что с прежнего места исчезла беседка,
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По заказу Государственного комитета по имуществу в сентябре 2019 года сделали ортофотосъемку Минска и прилегающих территорий. Теперь можно лучше рассмотреть...
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