«Нужно, чтобы каждый реализовал себя по максимуму». В Лицее БГУ вводят новые профили

Источник материала: Tut.by

Для абитуриентов Лицея БГУ в этом году открылись новые профили — информатико-физический и экономический. Таким образом, для абитуриентов-2020 доступно 11 профилей, на которые набирают 12 классов (на «биологический» профиль набирают два класса). Почему такие изменения произошли сейчас, рассказал директор учебного заведения Игорь Варакса.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В чем «фишка» новых профилей

Информатико-физический профиль будет более практико-ориентированным, нежели информатико-математический. Но это не значит, что математика «провиснет» — ее тоже будут изучать углубленно. Получается, профильных предметов будет по сути три, и это объяснимо:

— ЦТ по информатике нет. Чтобы поступить на факультет прикладной математики и информатики, нужно сдавать математику и физику, — уточняет Игорь Варакса. — Такая же ситуация с информатико-математическим профилем: им для ЦТ нужна физика, причем на высоком уровне, чтобы пройти конкурентный отбор в вуз.

Разница в профилях есть, подчеркивает директор. Перед лицеистами ставятся разные задачи — в результате в разных классах собираются лицеисты с разными интересами:

— Есть абитуриенты, которые без ума от олимпиадной математики. Преподаватели Игорь Иванович Воронович или Михаил Васильевич Карпук — это все, что им нужно. Есть те, кто ездят на олимпиады по информатике и имеют три часа информатики в неделю вместо одного в обычном классе. В перспективе выпускники информатико-математического класса найдут себя в IT-компаниях. Специфика их обучения в Лицее БГУ позволяет успешно заниматься созданием нематериальных объектов, которые не существуют за пределами четырехугольного экрана — тех же сайтов, мобильных приложений.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Базой для информатиков-физиков станет лаборатория, которую Лицей БГУ совместно с компанией EnCata открыл в декабре прошлого года. Она уже работает:

— В ней занимается много лицеистов, есть даже первые истории успеха. Например, ребята успешно защитили проект на зимней космической сессии девятого всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа». Для этого сделали дрон: лицеисты сами напечатали для него детали на 3D-принтере и запрограммировали. Будущие ученики информатико-физического профиля тоже будут заниматься в этой лаборатории.

Экономический профиль появился так: в Лицее проанализировали результаты поступления в учреждения высшего образования и выяснили, что более 20 выпускников ежегодно сдают на ЦТ «комплект» из иностранного языка и математики, потому что выбирают экономические специальности. Класс в Лицее как раз состоит из 22 человек, поэтому решили открыть для таких учащихся отдельный профиль.

— Таким образом, у лицеистов появляется возможность сразу углубленно готовиться по выбранным предметам, прокладывая себе путь в высшие учебные заведения.

Почему разделение ввели только сейчас

Система профильного обучения стала зарождаться в Беларуси еще в середине 90-х. Профили в Лицее БГУ появлялись и исчезали в ответ на запросы общества и абитуриентов. Например, информатико-математический профиль не является чем-то новым. В начале 90-х существовал профиль «прикладная математика», а информатико-физический профиль напоминает «радиофизический профиль», который существовал в первые годы Лицея БГУ.

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По словам директора, открытие нового профиля происходит «не за один день». Направления обучения (с 2008 года их было четыре) в 2014 году стали пересматривать. Сначала пять физико-математических классов условно поделили: получилось три с углубленной математикой и два — с физикой. В 2014 году сделали химико-математический класс в рамках химико-биологического направления:

— Была такая ситуация: если ученик — химик, ему приходилось заниматься профильно биологией. Но многим это не нравилось, ведь они собирались поступать на химический факультет БГУ, куда нужно сдавать химию и математику, — говорит Игорь Варакса. — Химико-биологическое направление сразу уводит в сторону биологии, и многие олимпиадники к нам не шли, потому что в школе им было более комфортно.

Каждый профиль — возможность реализации своих интересов, считают в Лицее.

— Все мы разные, и у каждого есть свои предпочтения и интересы, — объясняет директор. — Уже на уровне 9-го класса ученики видят себя в будущем по-разному. Нужно, чтобы каждый смог реализовать себя по максимуму.

А что делать, если профиль «разонравится» после начала учебы?

На сайте Лицея есть гайд по профилям: там абитуриент может подробнее ознакомиться с ожидающим его в Лицее будущим и сделать осознанный выбор, основываясь на представленной информации. Пока, правда, раздел не до конца обновлен. Например, страница информатико-физического профиля еще будет дополняться , а окончательно раздел будут заполнен ко Дню открытых дверей, который в Лицее БГУ состоится 31 марта.

— Пойти на другой профиль уже после поступления будет сложно, потому что есть контрольные цифры приема. По ним в классе учатся по 22 человека, — предупреждает директор. — Понятно, что в подростковом возрасте мы все меняемся. Некоторым и вовсе за эти два года удается разворачиваться на 180 градусов. Такие случаи бывают.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При этом Игорь Варакса отмечает, что профиль — это не «приговор»:

— Задача Лицея БГУ не подготовить к централизованному тестированию или олимпиаде в узких рамках выбранного профиля обучения, а дать образование, которое в дальнейшем позволит реализовать себя во всех своих начинаниях. Есть общая рекомендация вновь поступившим «карапузам» (так в Лицее БГУ называют десятиклассников) в первый год обучения попробовать себя в как можно большем количестве видов деятельности, которые существуют в Лицее БГУ, будь то олимпиады, научно-практические конференции, дебаты, ЧГК, спорт, наконец, сцена и творчество. Десятый класс и существует для того, чтобы найти себя. Всегда можно перераспределить время для реализации своих новых интересов. Иногда необходимо выйти за рамки профиля, чтобы в одиннадцатом классе всецело посвятить себя воплощению своей мечты, а недостающие знания почерпнуть на нужных факультативах.