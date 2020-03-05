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В столичной многоэтажке случился пожар - дело в самокате, который стоял на зарядке
05.03.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столичной квартире в квартале «Маяк Минска» случился пожар. Специалисты устанавливают, загорелся электросамокат или робот-пылесос. Подробности
4 марта вечером читатели TUT.BY заметили, что из квартиры в «Маяке Минска» идет дым.
Спасатели подтвердили, что выезжали на Петра Мстиславца, 2. В коридоре было загорание на площади двух «квадратов». В квартире никого в этот момент не было, пострадавших нет.
Огонь повредил имущество, остекление окна в комнате, квартира закопчена.
Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Дело либо в самокате, который заряжался без присмотра, либо в неисправности робота-пылесоса. Технику передадут на экспертизу.
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4 марта вечером читатели заметили, что из квартиры в «Маяке Минска» идет дым.
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