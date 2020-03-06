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В Сенно завмаг создала финансовую пирамиду на кредитах и рассрочках покупателей мебели

06.03.2020 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заведующая мебельным магазином в Сенно построила финансовую пирамиду на кредитах и рассрочках клиентов, сообщает милиция региона.

Заведующая взяла из кассы 8 тысяч рублей. Гасить же недостачу решила так. Клиентам, купившим мебель в кредит или рассрочку, работница магазина приписывала дополнительные суммы к выплате. Заведующая также вписывала в счета мебель, которую и вовсе не продавали.

Ничего не подозревающие клиенты, кроме своей покупки, оплачивали другой товар, добавленный в чек. Как правило, им становился мягкий уголок.

Криминальная схема, которая должна была уменьшать недостачу, только увеличивала сумму ущерба: женщина присваивала себе деньги и из этих выплат.

За полтора года заведующая присвоила 24 тысячи рублей.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями женщина получила 4 года лишения свободы.

 
 
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Заведующая взяла из кассы 8 тысяч рублей. Гасить же недостачу решила так. Клиентам, купившим мебель в кредит или рассрочку, работница магазина приписывала...
 
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