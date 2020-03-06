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Хотели весну, а пришла осень. Погода в Гомеле в выходные
06.03.2020 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну что, определились с подарком для женщин к 8 Марта? Дарите зонтики — не прогадаете. В ближайшие дни,
Все ждали весну, но, судя по прогнозам, получат в эти выходные осень.
В субботу днем до +13°С и дождливо.
В воскресенье +11°С, пасмурно, временами осадки.
Но хороших нам всем выходных — несмотря ни на что!
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Ну что, определились с подарком для женщин к 8 Марта? Дарите зонтики - не прогадаете.
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