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Хотели весну, а пришла осень. Погода в Гомеле в выходные

06.03.2020 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну что, определились с подарком для женщин к 8 Марта? Дарите зонтики — не прогадаете. В ближайшие дни, по данным pogoda.by, будет тепло и дождливо.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Все ждали весну, но, судя по прогнозам, получат в эти выходные осень.

В субботу днем до +13°С и дождливо.

В воскресенье +11°С, пасмурно, временами осадки.

Но хороших нам всем выходных — несмотря ни на что!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Ну что, определились с подарком для женщин к 8 Марта? Дарите зонтики - не прогадаете.
 
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