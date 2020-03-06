Хотели весну, а пришла осень. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Ну что, определились с подарком для женщин к 8 Марта? Дарите зонтики — не прогадаете. В ближайшие дни, по данным pogoda.by, будет тепло и дождливо.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Все ждали весну, но, судя по прогнозам, получат в эти выходные осень.

В субботу днем до +13°С и дождливо.

В воскресенье +11°С, пасмурно, временами осадки.

Но хороших нам всем выходных — несмотря ни на что!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .