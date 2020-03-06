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Взрыв во время салюта 3 июля. Расследуется еще одно уголовное дело
06.03.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело о взрыве салютных установок при проведении 3 июля 2019 года в Минске праздничного салюта, посвященного Дню Независимости. Об этом
«После проверки материалов уголовного дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о полном и объективном исследовании обстоятельств инкриминируемых преступлений и согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве рассказали, что в отдельное производство выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта, по ч.1 ст. 456 Уголовного кодекса Беларуси. Расследование данного уголовного дела продолжается.
Какие-либо подробности второго уголовного дела прокуратура не сообщает.
Кого будут судить?
Несколькими днями ранее Следственный комитет отчитался о
По результатам расследования двум сотрудникам предприятия — изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 (Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Взрывы во время салюта 3 июля в Минске
3 июля 2019 года во время праздничного салюта в Минске
СК рассматривал четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.
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Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело о взрыве салютных установок при проведении 3 июля 2019 года в Минске праздничного...
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