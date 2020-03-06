ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв во время салюта 3 июля. Расследуется еще одно уголовное дело

06.03.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело о взрыве салютных установок при проведении 3 июля 2019 года в Минске праздничного салюта, посвященного Дню Независимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Ксения Ельяшевич, TUT.BY

«После проверки материалов уголовного дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу о полном и объективном исследовании обстоятельств инкриминируемых преступлений и согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что в отдельное производство выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта, по ч.1 ст. 456 Уголовного кодекса Беларуси. Расследование данного уголовного дела продолжается. 

Какие-либо подробности второго уголовного дела прокуратура не сообщает.

Кого будут судить?

Несколькими днями ранее Следственный комитет отчитался о завершении расследования о взрыве во время салюта 3 июля.

По результатам расследования двум сотрудникам предприятия — изготовителя фейерверочных изделий предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 (Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Взрывы во время салюта 3 июля в Минске

3 июля 2019 года во время праздничного салюта в Минске произошло ЧП. Погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек пострадали. В Минобороны рассказали, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

СК рассматривал четыре основные версии: о неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок.

На следующий день задержали двух россиян из фирмы «Пиро-Росс», которая поставляла фейерверки Минобороны Беларуси. Сотрудники компании заявили, что во время салюта в Минске применялись фейерверки собственного производства 2017 года выпуска. Компания много лет сотрудничала с Минобороны Беларуси, сумма контракта составляла около 20 млн российских рублей (свыше 300 тысяч долларов).

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд уголовное дело о взрыве салютных установок при проведении 3 июля 2019 года в Минске праздничного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Женщин РУП «Белоруснефть-Особино» встречали на проходной с цветами и музыкальными подарками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика