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Синоптики рассказали, какая погода будет 8 марта

06.03.2020 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие выходные дни под влиянием теплых влажных воздушных масс с южных широт и малоподвижных фронтальных разделов ожидается теплая, но местами дождливая погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

7 марта, в субботу, облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут дожди различной интенсивности. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +1…6°С, при прояснениях 0…-2°С; максимальная днем +6…12°С, по юго-востоку до +14°С.

В воскресенье, 8 марта, облачно. На большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь. Местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1…6°С, максимальная днем от +5°С по северо-западу до +13°С по юго-востоку.

В начале следующей недели скажется влияние области пониженного атмосферного давления, сформированной во влажной теплой воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах страны небольшие кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. В ночные и утренние часы местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха минимальная ночью −2…+5°С, максимальная днем +5…12°С.

Во второй половине следующей недели активизируется циклоническая деятельность в Атлантике и погоду в нашей стране будут формировать их атмосферные фронты, а это значит — часто будут идти осадки и ожидается много облаков. И хотя температурный фон останется повышенным, но порывистый ветер понизит комфортность погоды.

 
 
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В ближайшие выходные дни под влиянием теплых влажных воздушных масс с южных широт и малоподвижных фронтальных разделов ожидается теплая, но местами дождливая...
 
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