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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
07.03.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик
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В соответствии с решением о проведении мониторинга №22 от 29.01.2020 проведен повторный мониторинг ГУО «Средняя школа №1 г. Пинска». В ходе проведения мониторинга установлено, что все ранее выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности устранены в полном объеме.
Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук
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В соответствии с решение о проведении повторных мониторингов №64 от 20.00.2020 инспекцией надзора и профилактики Пинского ГРОЧС повторные мониторинги учреждений образования Пинского района: ГУО «Валищенская средняя школа» Пинского района, ГУО «Логишинская средняя школа» Пинского района, ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района, ГУО «Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц» Пинского района, ГУО «Озаричская средняя школа» Пинского района. В ходе проведения повторных мониторингов установлено, что мероприятия, предложенные рекомендациями Пинского ГРОЧС, выполнены в полном объеме.
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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
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