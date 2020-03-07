Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



Государственный инспектор г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Рябых Владимир Викторович, совместно с государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Наривончиком Дмитрием Михайловичем в соответствии с пунктом 2 плана выборочных проверок на первое полугодие 2020 года в Брестской области, в период с 14 января по 21 февраля 2020 года провели проверку соблюдения Открытым акционерным обществом «Брестская областная база «Бакалея», г. Брест, ул. Я.Купалы, 100 (объекты филиала №2 на территории города Пинска (Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 1), законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, совместно с директором филиала №2 ОАО «Брестская областная база «Бакалея» в г. Пинске Ковальчуком Виктором Степановичем. В ходе проведения проверки нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено. По результатам проведенной проверки к исполнению рекомендовано 5 мероприятий капитального характера.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №22 от 29.01.2020 проведен повторный мониторинг ГУО «Средняя школа №1 г. Пинска». В ходе проведения мониторинга установлено, что все ранее выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности устранены в полном объеме.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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В соответствии с решение о проведении повторных мониторингов №64 от 20.00.2020 инспекцией надзора и профилактики Пинского ГРОЧС повторные мониторинги учреждений образования Пинского района: ГУО «Валищенская средняя школа» Пинского района, ГУО «Логишинская средняя школа» Пинского района, ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района, ГУО «Поречская базовая школа имени Евгении Янищиц» Пинского района, ГУО «Озаричская средняя школа» Пинского района. В ходе проведения повторных мониторингов установлено, что мероприятия, предложенные рекомендациями Пинского ГРОЧС, выполнены в полном объеме.