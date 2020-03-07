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На площади Победы начали устанавливать доску почета за 150 тысяч рублей. Что говорят о ней власти

07.03.2020 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На площади Победы начались работы по установке Доски почета Витебской области. Она обойдется бюджету города в более чем 150 тысяч рублей, посчитали «Народные новости Витебска».


Место установки оградили забором. За ним находится техника для бурения скважин, вагончик. Плитку на участке, где будут ставить доску, сняли.

По паспорту объекта, доска должна стоять на площади уже в апреле. Заказчик — УКС Витебска, подрядчик — ООО «Плиссастрой». Эта компания в феврале выиграла тендер на эти работы.

«Плиссастрой» победила двух других участников тендера, предложив цену в 123,1 тысячи рублей. Кроме того, деньги из бюджета тратили на проект доски: а это 27,5 тысячи рублей.

В сумме новая доска почета обойдется Витебску в более чем 150 тысяч рублей (свыше 67 тысяч долларов).

Ожидается, что доска почета будет состоять из стелы с гербом Беларуси и боковых «крыльев». На одном из них разместят городских лауреатов, а на другом — областных. Некоторые части доски отделают гранитом.


Демократическая активистка Татьяна Северинец обращалась в горисполком по поводу установки на площади Победы этого объекта. Ответ властей она разместила на своей странице в фейсбук. В нем сообщается, что доска почета включена в инвестпрограмму Витебска на 2020 год.

«Размяшчэнне шыльд з назвамі арганізацый на дошцы гонару, якая знаходзіцца ў цэнтры горада ў месцы масавага знаходжання людзей, неабходна яшчэ і таму, што яна выступае як форма арганізацыйнай культуры, візуалізацыі і публікацыі грамадскага прызнання заслуг асобнай арганізацыі перад краінай, вобласцю, горадам, грамадскасцю і стымулявання работнікаў іншых арганізацый да павышэння прафесійнага ўзроўню і паляпшэння вынікаў працы. Лічым, што дошка гонару ў горадзе Вiцебску патрэбна», — отмечается в письме.

Напомним, в 2019 году в Витебске решили перенести доску почета из парка Партизанской славы на площадь Победы.

Доску почета в парке Партизанской славы возле площади Ленина установили в 2007 году. Ежегодно на нее наносят названия лучших предприятий в области и городе за достижения в экономике и социальной сфере.

В советское время доска почета находилась на площади Свободы в районе спуска в парке имени Фрунзе.

А вы как думаете, нужна ли Витебску новая доска почета и ее перенос на площадь Победы? Пишите в комментариях.

 
Теги: Витебск
 
 
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