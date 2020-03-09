Дожди и штормовой ветер, но тепло. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

На неделе нас ждет теплая, но не очень комфортная погода — с дождями и порывистым ветром, прогнозирует Белгидромет.



Фото: @dorondat, instagram.com

Понедельник — единственный день на неделе без осадков. Днем до +9°C.

Во вторник от +6°C до +8°C, но возможен дождь.

В среду температура снизится: от +4°C до +6°C. Очень сильный ветер — порывами до 17 метров в секунду. Дождь.

В четверг и пятницу тепло — до +9°C. Штормовой ветер — порывы составят до 21 метра в секунду. И не забывайте зонтик.

Хорошей вам недели, друзья!

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