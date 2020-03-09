ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди и штормовой ветер, но тепло. Погода в Витебске на неделе

09.03.2020 07:52 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На неделе нас ждет теплая, но не очень комфортная погода — с дождями и порывистым ветром, прогнозирует Белгидромет.


Фото: @dorondat, instagram.com

Понедельник — единственный день на неделе без осадков. Днем до +9°C.

Во вторник от +6°C до +8°C, но возможен дождь.

В среду температура снизится: от +4°C до +6°C. Очень сильный ветер — порывами до 17 метров в секунду. Дождь.

В четверг и пятницу тепло — до +9°C. Штормовой ветер — порывы составят до 21 метра в секунду. И не забывайте зонтик.

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неделе нас ждет теплая, но не очень комфортная погода - с дождями и порывистым ветром.
 
Новости дня
Новости общества
 
Тепло, серо и ветрено. Погода в Могилеве на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Газета Авангард
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика