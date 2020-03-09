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Дожди и штормовой ветер, но тепло. Погода в Витебске на неделе
09.03.2020 07:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе нас ждет теплая, но не очень комфортная погода — с дождями и порывистым ветром,
Понедельник — единственный день на неделе без осадков. Днем до +9°C.
Во вторник от +6°C до +8°C, но возможен дождь.
В среду температура снизится: от +4°C до +6°C. Очень сильный ветер — порывами до 17 метров в секунду. Дождь.
В четверг и пятницу тепло — до +9°C. Штормовой ветер — порывы составят до 21 метра в секунду. И не забывайте зонтик.
Хорошей вам недели, друзья!
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На неделе нас ждет теплая, но не очень комфортная погода - с дождями и порывистым ветром.
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