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Весна на Юрьевой горке в Витебске: цветут цветы, просыпаются насекомые, раскрываются почки
09.03.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эти яркие снимки весенней природы сделала 8 марта витебский фотограф Ольга Буракова. Посмотрите, как красиво сейчас на Юрьевой горке. Из-под прошлогодней жухлой листвы пробивается чистотел, раскрываются почки на деревьях, просыпаются насекомые. Ну, а первоцветами в Витебске уже никого не удивишь: они цвели
«Весна идет! Пропадает серость, все больше появляется вокруг ярких акцентов. С удовольствием делюсь цветом!» —
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Эти яркие снимки весенней природы сделала 8 марта витебский фотограф Ольга Буракова. Посмотрите, как красиво сейчас на Юрьевой горке.
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