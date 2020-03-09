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Весна на Юрьевой горке в Витебске: цветут цветы, просыпаются насекомые, раскрываются почки

09.03.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эти яркие снимки весенней природы сделала 8 марта витебский фотограф Ольга Буракова. Посмотрите, как красиво сейчас на Юрьевой горке. Из-под прошлогодней жухлой листвы пробивается чистотел, раскрываются почки на деревьях, просыпаются насекомые. Ну, а первоцветами в Витебске уже никого не удивишь: они цвели даже зимой, что уж говорить про март!


Фото: Ольга Буракова

«Весна идет! Пропадает серость, все больше появляется вокруг ярких акцентов. С удовольствием делюсь цветом!» — пишет Ольга в своем фейсбук.


Фото: Ольга Буракова

Фото: Ольга Буракова

Фото: Ольга Буракова

Фото: Ольга Буракова

 
Теги: Витебск
 
 
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Эти яркие снимки весенней природы сделала 8 марта витебский фотограф Ольга Буракова. Посмотрите, как красиво сейчас на Юрьевой горке.
 
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