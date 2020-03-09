Тепло, серо и ветрено. Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

Вторая неделя марта в Могилеве будет такой же теплой, но серой и ветреной. Дождь тоже будет, а солнце выглянет совсем ненадолго. Что поменялось с конца января, спросите вы? Отвечаем: настоящая весна все ближе, а ненастоящая зима — дальше.



Фото: Николай Зайцев, instagram.com/zaicev1/?hl=ru

Сегодня, 9 марта, будет облачном с прояснениями, до +8 °С.

Во вторник погода будет пасмурной, но пока без осадков, +4…+8 °С.

А вот в среду, 11 марта, будет дождливо и немного похолодает — +4…+6 °С. Поднимется ветер — его порывы будут достигать 15 м/с.

В четверг ветер усилится — до 18 м/с. Будет по-прежнему пасмурно, но без дождя как такового. Столбик термометра снова поднимется до отметки +8 °С.

В пятницу, 13 марта, будет по-прежнему ветрено, но уже холоднее — +1…+6 Будет по-прежнему ветрено. Ночью возможен даже мокрый снег, а днем может моросить небольшой дождь.

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