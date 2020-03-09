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После публикации на TUT.BY мэр Тбилиси разрешил витебскому художнику дорисовать там свое граффити

09.03.2020 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский художник Глеб Каштанов, который получил штраф в 350 долларов за граффити «Мимино» на здании в центре Тбилиси, вскоре после публикации на TUT.BY встретился с мэром грузинской столицы Кахой Каладзе. Глава городской администрации разрешил белорусу завершить рисунок. Вопрос со штрафом пока в процессе разрешения, сообщил нам Глеб Каштанов.


Слева направо: мэр Тбилиси Каха Каладзе, художник Глеб Каштанов. Фото предоставлено Глебом Каштановым

— Благодаря неравнодушным людям меня пригласили в мэрию. Удалось познакомиться и пообщаться с мэром лично, — рассказывает Глеб Каштанов. — Каха Каладзе — невероятно позитивный и энергичный человек. Сказал, что ему нравится стрит-арт, и мой рисунок можно завершить. Я поделился с Кахой своими творческими идеями, у меня есть интересные темы для уличного искусства в Тбилиси.

Что касается штрафа в 350 долларов, то этот вопрос, по словам Глеба, «пока в процессе разрешения».

Художник говорит, что с предложением о помощи ему написали многие люди, в том числе и глава грузинской диаспоры в Беларуси Кахи Пакацошвили.

Содействие витебскому художнику оказал и посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия. «Прочитав вашу статью, я сразу же подключился. Все вопросы с мэрией Тбилиси решились», — написал TUT.BY господин посол.


Граффити «Мимино» на доме № 12 на улице Котэ Афхази в Тбилиси. Фото предоставлено Глебом Каштановым

— Грузинское гостеприимство не перестает удивлять! Спасибо всем за поддержку, — благодарит Глеб.

Напомним, стрит-арт-художник из Витебска Глеб Каштанов получил в Тбилиси 350 долларов штрафа — за то, что без согласования с городскими властями нарисовал героев фильма «Мимино» на стене дома № 12 на улице Котэ Афхази в грузинской столице.

Глеб взял подпись у собственника здания, что он не против, что на доме появится граффити. Свои подписи поставили и жильцы дома. В российском Сочи, где Каштанов не раз украшал здания стрит-арт-композициями, этого было достаточно, чтобы рисовать.

— А в Грузии нужно было заранее согласовать это с мэрией. Но я об этом не знал. Пришли представители муниципалитета и выписали мне штраф — 350 долларов, — пояснил Глеб.

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Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Вопрос со штрафом пока в процессе разрешения, сообщил нам Глеб Каштанов.
 
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