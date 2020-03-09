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Новых заболевших в Беларуси нет, но тесты еще троих показали коронавирус. Их перепроверяют

09.03.2020 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные пришли три положительных теста от тех, кто контактировал с вернувшимися из Италии. Эти люди были изолированы еще до того, как получили результаты, и никого не успели заразить. Если данные тестов подтвердятся, то в стране может быть три новых случая коронавируса. Об этом сегодня на пресс-конференции в Минздраве рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.


Владимир Караник. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тесты трех пациентов, которых можно назвать «контактами первого уровня» (это те люди, которые общались с заболевшими, однако они сразу были изолированы и никого не успели заразить), показали положительный результат на РНК коронавируса, рассказал на брифинге министр здравоохранения Владимир Караник.

Сейчас результаты перепроверяют. Если и повторные тесты дадут положительный результат, то число носителей РНК коронавируса в Беларуси вырастет до девяти.

При этом, по словам министра, все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Те люди, у которых тесты показали положительный результат, могут оказаться носителями.

Министр здравоохранения также отметил, что у первого пациента, заболевшего коронавирусом в Беларуси, все тесты отрицательные. Его могут выписать к концу этой недели.

— Мы оцениваем ситуацию как стабильную и контролируемую, — отметил министр здравоохранения Владимир Караник.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси

28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей. 7 марта Минздрав сообщил, что иранский студент уже здоров.

У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Дизайнер витебского предприятия и двое ее коллег прибыли из Италии.

3 марта в Беларуси лабораторно подтвердили ﻿﻿4-й случай коронавируса. Положительный результат выявлен у одного из пациентов, который находится под медицинским наблюдением в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом.

4 марта стало известно о еще двух человеках, которые заразились коронавирусом.

В Беларуси по состоянию на утро 7 марта не выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Об этом TUT.BY сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Куда звонить при подозрениях на коронавирус?

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья — +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру: +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67−36−44, Полоцке — 8 0214 74−39−44, Новополоцке — 8 0214 57−36−44, Орше — 8 0216 51−34−41 и 51−34−48.

Где возьмут анализ?

Пункты забора мазков для обследования на коронавирус есть на границе (на базе санитарно-карантинных пунктов), в инфекционных больницах или отделениях и в некоторых поликлиниках на базе кабинетов инфекционных заболеваний. Обследуют только тех, кто был в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

Например, в Минске мазок возьмут в городской инфекционной больнице и в детской инфекционной больнице. В Витебской области анализ на коронавирус можно сделать более чем в 20 учреждениях здравоохранения. Например, в Витебском областном противотуберкулезном диспансере, Бешенковичской ЦРБ, Браславском районном центре гигиены и эпидемиологии, Верхнедвинской ЦРБ, Глубокской ЦРБ, Городокской ЦРБ, Докшицкой ЦРБ, Дубровенской ЦРБ, Лепельской ЦРБ и др. Более точную информацию по всем областям, где, в каких отделениях клиник и в какое время берут анализы на коронавирус, можно найти здесь.

На границе проверяют тех, кто в последние 14 дней приехал из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. При прохождении контроля — в аэропорту, в поезде, на автомобильном пункте пропуска — пассажирам выдают «Анкету прибывшего». Сведения из анкет передаются в поликлиники по месту жительства.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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