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10 лет сдвигов нет: дорожный вопрос в Пересадах

09.03.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Связавшись с корреспондентом «А», М. Субботин рассказал, что дорога, о которой шла речь, была проложена жителями агрогородка около шести лет назад. До этого несколько гектаров земли, заросшей бурьяном, не возделывалось. Потом территорию распахали, а дорога осталась, и все эти годы жители Пересад пользовались ею.
Некоторое время назад работники ОАО «Божедары» перепахали несколько десятков метров дороги. В результате сельчане лишились и того, что было.
В поисках ответа мы решили связаться с председателем Пересадского сельисполкома Ольгой Корчмар. Она подробно рассказала о дорожной проблеме, которая существует в агрогородке с 2009 года.
– Но если вопрос стоит настолько остро, почему ситуация так долго не меняется? – поинтересовалась я.
«Пашня должна использоваться по назначению»
По словам Ольги Павловны, попытки решить проблему предпринимались неоднократно. Однако всегда находились разные обстоятельства, препятствовавшие этому. В 2019-м году, когда вопрос возник в очередной раз, она обратилась к руководству ОАО «Божедары». Директор хозяйства Николай Хилько ответил, что территория, на которой самовольно проложили дорогу, принадлежит хозяйству и оно вправе использовать землю по целевому назначению для выращивания сельхозкультур.
И ведь не поспоришь. Но как жить без дороги?
Дороги – в планах, но вода – в приоритете
О.П. Корчмар также сообщила, что строительство дороги было предусмотрено проектом при возведении новостроек в Пересадах по ул. Солнечная, Полевая, Радужная, Вишневая и Молодежная. Дома построены, однако по какой-то причине инфраструктура не налажена: воды нет, дорог тоже.
С вопросом о том, когда в Пересадах наконец появится дорога, мы обратились к директору УКС Борисовского района Сергею Круликовскому.
– В текущем году запланирована корректировка проектно-сметной документации по сетям водоснабжения, после проведения которых, при должном финансировании, будут выполнены и иные работы по благоустройству агрогородка, в т.ч. и прокладывание дорог. Ведь все должно выполняться планомерно, – прокомментировал ситуацию Сергей Леонидович.
Как видим, дорожный вопрос в Пересадах остается актуальным. А вот решение проблемы подачи чистой воды в Пересады уже сдвинулось с мертвой точки. Планируется, что вода будет проведена из г. Жодино силами КУП «Борисовводоканал» к концу июня. Данный вопрос находится на особом контроле главы района.
Татьяна САКОВИЧ

 
 
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«Единственную проселочную дорогу, по которой можно было попасть к дому, перепахали. Приходится оставлять машину у знакомых и добираться пешком», – такую проблему...
 
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