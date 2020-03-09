Вопросы землеустройства решаются по закону

Источник материала: Единство

– Ольга Александровна, что вы считаете наиболее важным в работе вашего отдела?

– Одной из важнейших задач, на мой взгляд, является контроль за использованием юридическими, физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями земель на территории Борисовского района. Кроме этого, мы контролируем проведение и качество работ по землеустройству, занимаемся предоставлением земельных участков для строительства жилых домов или выделяем дополнительные участки при необходимости реконструкции жилого дома.

– Кому предоставляются земельные участки для строительства дома?

– В первую очередь, земля предоставляется многодетным семьям, имеющим белорусское гражданство и состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Иным гражданам Беларуси, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий не менее пяти лет и не имеющим в собственности жилой недвижимости, – в пожизненно наследуемое владение или в аренду с внесением платы за право заключения договора аренды земельных участков на основании их кадастровой стоимости. Гражданам Беларуси, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства – в аренду с внесением платы. Земельные участки также предоставляются по результатам аукционов: в аренду гражданам, в частную собственность гражданам РБ.

– Какова возможность предоставления дополнительного земельного участка в случае необходимости проведения реставрации жилого дома?

– Согласно Указу №667 Президента «Об изъятии и предоставлении земельных участков», участки предоставляются для реконструкции существующих капитальных строений, изолированных помещений в капитальных строениях, если в ходе реконструкции существующего объекта либо при выполнении проектно-изыскательских работ выяснилось, что для реконструкции объекта требуется земельный участок большего размера. Чтобы получить дополнительный участок, гражданину необходимо обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган для получения разрешительной документации на реконструкцию дома или хозпостроек. После этого нужно разработать предпроектную документацию с обоснованием необходимости предоставления дополнительного земельного участка для осуществления реконструкции, с указанием его площади.

– Довольно часто граждане в силу своей правовой безграмотности либо по иным причинам самовольно занимают земельные участки с последующим самовольным возведением на них строений. В связи с этим самовольным возведением скажите, как часто такие нарушения фиксируются в Борисовском регионе?

– В соответствии со ст. 29 Кодекса Республики Беларусь о земле мы систематически проводим обследование земель города Борисова и района на предмет целевого использования предоставленных земельных участков и выявления самовольного занятия земель. По состоянию на сегодняшний день выявлено 37 фактов самовольного занятия земель физическими лицами, 17 – юридическими лицами, 4 факта – индивидуальными предпринимателями.

– Какие меры приняты в отношении тех, кто нарушил земельное законодательство?

– За выявленные нарушения действующего законодательства об охране и использовании земель на виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 23.41 КоАП РБ «Самовольное занятие земельного участка», что влечет наложение штрафа: на физическое лицо – до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых

величин.

– Как рассматриваются вопросы устранения нарушений в части самовольного занятия земель?

– Самовольно занятый земельный участок возвращается по его принадлежности на основании решения Минского городского, районного, сельского, поселкового исполнительного комитета о возврате самовольно занятого участка, сносе самовольной постройки и приведении земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние с определением сроков выполнения этих действий. При этом затраты, произведенные за время незаконного использования, не возмещаются. Приведение земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние, а также снос возведенных на нем строений производятся за счет лица, самовольно занявшего тот или иной земельный участок.

– Какие рычаги воздействия применяются к нарушителям, которые отказываются выполнять решение исполнительного комитета?

– В таком случае снос самовольно возведенной постройки и приведение участка в пригодное для использования состояние осуществляет исполнительный комитет. Взыскание затрат на осуществление возврата самовольно занятого земельного участка, сноса самовольных построек и приведение земли в надлежащий вид производится в судебном порядке. Кроме этого, на виновных лиц налагается штраф в соответствии с КоАП РБ.

– Спасибо за исчерпывающее интервью.

Наш корр.