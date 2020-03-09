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На неделе будет тепло, как в середине апреля. А в выходные похолодает

09.03.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси по-прежнему держится не по сезону теплая погода, которая по климатическим характеристикам больше соответствует середине апреля. Не изменится температурный режим и большую часть текущей недели. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

10 марта, во вторник, температура воздуха минимальная ночью +1…7 °С, по западу при прояснениях 0…-2 °С, максимальная днем +6…12 °С. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дожди, днем в отдельных районах небольшие дожди. В ночные и утренние часы местами сгустятся туманы. Ветер неустойчивый слабый.

Со среды, 11 марта, на погодные условия в нашей стране начнут влиять фронтальные разделы активных атлантических циклонов. И хотя температурный фон останется повышенным, но из-за усиления юго-западного ветра комфортность погоды ухудшится. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −1…+5 °С, максимальная днем +5…12 °С, по юго-западу до +14 °С.

12 марта, в четверг, облачно с прояснениями. Местами по стране, а днем по Гродненской и Брестской областям на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ночью местами, утром и днем во многих районах сильный порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4 °С, максимальная днем +6…13 °С, в юго-западных районах до +16 °С.

13 марта, в пятницу, облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременные осадки — дождь, ночью по северу с мокрым снегом. Во многих районах сохранится сильный порывистый юго-западный ветер. Температура воздуха минимальная ночью −2…+5 °С, по юго-востоку до +7 °С, максимальная днем +4…11 °С.

В предстоящие выходные погода изменится. Температура понизится, и в осадках чаще всего будет преобладать мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог снова не исключена гололедица. Стихнет ветер.

 
 
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В Беларуси по-прежнему держится не по сезону теплая погода, которая по климатическим характеристикам большее соответствует середине апреля. На предстоящих...
 
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