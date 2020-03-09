Выжидают. Как коронавирус и дорогие визы повлияли на отпускные планы брестчан

Источник материала: Tut.by

На календаре март, а брестчане уже начали строить планы на лето. На предстоящий туристический сезон, очевидно, повлияет мировая ситуация с распространением коронавируса , выросшая временно до 80 евро цена за шенгенскую визу и происшествия с белорусскими туристами в Египте , пишет Zarya.by .



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Крупные брестские туроператоры уверяют, что массово отказываться от отдыха в Египте клиенты не стали и вряд ли такое произойдет. Главная причина этого — доступность. Цены на туры в Египет остаются для наших сограждан одними из самых низких, если рассматривать отдых на море. Среди горящих предложений можно найти варианты поездки на неделю со стоимостью около 500 долларов на двоих.

— Египет по-прежнему остается популярным, из Бреста регулярно летают рейсы, — рассказала начальник Брестского отдела туризма «ЦентрКурорт» Екатерина Петручик. — Люди пока наблюдают за ситуацией и ценами, отказов от брони нет. Даже те, кто купил туры по раннему бронированию в Италию, пока не отказываются от них. Пользуются спросом белорусские санатории, здравницы в Литве, Латвии, России и Украине. В начале года брестчане активно отдыхали в Китае, сейчас по понятным причинам это направление закрыто.

Куда больше, чем Египет, брестчан волнует ситуация с коронавирусом в Европе. Однако от запланированного отдыха клиенты отказываться не спешат.

— У нас есть заявки в Италию с выездом в конце апреля и от них мало, кто отказывается, в основном следят за ситуацией и ждут. Однако новые туры не раскупаются. Соответственно в бронировании увеличился спрос на ближнее зарубежье, в основном украинское направление и Болгария. Достаточно часто молодые люди и молодожены, к примеру, выбирают для отдыха Кипр и Грецию, — рассказывает специалист по туризму туристического агентства «Пилигрим» Дарья Козлович.

Еще одним сдерживающим фактором для туристов могла бы стать подорожавшая шенгенская виза. Однако, как заверили туроператоры, ее стоимость не повлияла на предпочтения туристов.

— С февраля по июнь стоимость шенгенской визы составляет 80 евро, однако нельзя сказать, что из-за возросшей цены брестчане стали меньше ездить в Европу, — продолжает Дарья Козлович. — Наоборот, для семей с детьми это даже получается выгоднее, так как отменен консульский сбор при получении визы для детей от 12 до 18 лет. Часто ездят брестчане в Польшу, Чехию, Германию, Италию, реже — в Швейцарию, Австрию.

По-прежнему актуальны из-за доступности и возможности вылета из Бреста Тунис, Турция и Египет. Из новых тенденций, характерных для туристических предпочтений брестчан, туроператоры называют интерес к Албании, пляжи которой не уступают популярным пляжам Черногории и заметно поднявшей качество услуг за счет вложений в инфраструктуру, а также к курортам Юго-Восточной Азии — Вьетнама, Таиланда и пр. Последние пока нельзя назвать массовым направлением.

— Если говорить о раннем бронировании, то популярностью пользуются Болгария, Черногория, Тунис — рассказала специалист по туризму компании «Ваш отдых» Зоя Приступчик. — Традиционные лидеры продаж — туры в Турцию и Египет стали немного дороже и заранее их покупают мало, люди в большинстве своем ждут начала сезона, чтобы купить путевку по более выгодной цене. Случаи, когда туристы аннулируют свои путевки, единичны. Они не хотят терять туры, приобретенные по раннему бронированию по выгодной цене.