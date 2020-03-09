В Гродно осудили мужчин, которые выживали гродненца из квартиры и примотали его скотчем к дереву

Источник материала: Tut.by

В Гродно вынесли приговор двум ранее судимым мужчинам, которые решили выжить гродненца из квартиры и дачи — и примотали его скотчем к дереву, сообщает Верховный суд.



Фото: sk.gov.by

В Гродно разведенные супруги предпенсионного возраста жили в одной квартире — и около 10 лет все было хорошо, пока жена не подружилась с двумя 30-летними молодыми людьми. С ними она периодически выпивала.

В октябре прошлого года компания приняла решение, что бывший муж в квартире лишний, — и потребовала, чтобы он съехал. Тот решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в Гродненский район. Однако бывшая жена с новыми друзьями стала выживать мужчину и оттуда.

В октябре прошлого года двое мужчин, будучи в алкогольном опьянении, приехали на дачу, чтобы выселить мужчину. Он покидать дачу отказался, тогда обвиняемые попросили его показать дорогу к железнодорожной станции. По пути набросились на мужчину, угрожали ему ножом, а потом привязали пострадавшего скотчем к дереву и убежали. Потерпевший примерно через час освободился самостоятельно, добрался до соседей и с их телефона сообщил о случившемся в милицию, которая задержала компанию.

Кроме этого эпизода, один из мужчин обвинялся в том, что в одной из квартир в июле прошлого года избил женщину, а в июне он же приставил нож ей к горлу и грозил убить.

Один из мужчин получил четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал мужчину на 100 базовых величин (2,7 тысячи рублей).

Второй приговорен к лишению свободы на 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также он оштрафован на 3390 рублей. Мужчина, кстати, еще не отбыл предыдущее наказание.

Также обвиняемые должны будут пройти лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил.