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В Гродно осудили мужчин, которые выживали гродненца из квартиры и примотали его скотчем к дереву
09.03.2020 16:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно вынесли приговор двум ранее судимым мужчинам, которые
В Гродно разведенные супруги предпенсионного возраста жили в одной квартире — и около 10 лет все было хорошо, пока жена не подружилась с двумя 30-летними молодыми людьми. С ними она периодически выпивала.
В октябре прошлого года компания приняла решение, что бывший муж в квартире лишний, — и потребовала, чтобы он съехал. Тот решил не конфликтовать и уехал жить на дачу в Гродненский район. Однако бывшая жена с новыми друзьями стала выживать мужчину и оттуда.
В октябре прошлого года двое мужчин, будучи в алкогольном опьянении, приехали на дачу, чтобы выселить мужчину. Он покидать дачу отказался, тогда обвиняемые попросили его показать дорогу к железнодорожной станции. По пути набросились на мужчину, угрожали ему ножом, а потом привязали пострадавшего скотчем к дереву и убежали. Потерпевший примерно через час освободился самостоятельно, добрался до соседей и с их телефона сообщил о случившемся в милицию, которая задержала компанию.
Кроме этого эпизода, один из мужчин обвинялся в том, что в одной из квартир в июле прошлого года избил женщину, а в июне он же приставил нож ей к горлу и грозил убить.
Один из мужчин получил четыре года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал мужчину на 100 базовых величин (2,7 тысячи рублей).
Второй приговорен к лишению свободы на 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Также он оштрафован на 3390 рублей. Мужчина, кстати, еще не отбыл предыдущее наказание.
Также обвиняемые должны будут пройти лечение от хронического алкоголизма.
Приговор в законную силу не вступил.
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Потерпевший примерно через час освободился самостоятельно, добрался до соседей и с их телефона сообщил о случившемся в милицию, которая задержала компанию.
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