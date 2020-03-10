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Более 1,5 миллиона долларов взяток, 16 обвиняемых. Суд начинает рассматривать «дело Втюрина»
10.03.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 10 марта, Верховный суд начинает рассматривать громкое «дело Втюрина». Заседания будут проходить в помещении суда Московского района. Здесь расположен один из самых больших залов, который может вместить более сотни человек. Обвиняемым вменены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). По уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 килограмм золота.
О том, что у заместителя Госсекретаря Совета Безопасности Андрея Втюрина появились проблемы с законом, стало известно в апреле 2019 года.
«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры „Г“ за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — так прокомментировали в КГБ уголовное дело.
Вместе с Втюриным за решеткой оказался бывший генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. По сообщению КГБ, должностные лица
Во время предварительного слушания в Верховном суде 12 февраля адвокат Андрея Втюрина просил закрыть процесс. Как передавал из зала суда
16 фигурантам вменены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Окончательная сумма взятки Андрея Втюрина составляет 190 тысяч долларов. А председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов.
Некоторым должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.
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Во вторник, 10 марта, все 16 фигурантов предстанут перед судом. Уголовное дело рассматривает Верховный суд, но заседания будут проходить в помещении суда Московского...
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