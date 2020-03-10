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Более 1,5 миллиона долларов взяток, 16 обвиняемых. Суд начинает рассматривать «дело Втюрина»

10.03.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 10 марта, Верховный суд начинает рассматривать громкое «дело Втюрина». Заседания будут проходить в помещении суда Московского района. Здесь расположен один из самых больших залов, который может вместить более сотни человек. Обвиняемым вменены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). По уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 килограмм золота.


Андрей Втюрин. Фото с сайта vsr.mil.by

О том, что у заместителя Госсекретаря Совета Безопасности Андрея Втюрина появились проблемы с законом, стало известно в апреле 2019 года.

«Он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры „Г“ за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки», — так прокомментировали в КГБ уголовное дело.

Вместе с Втюриным за решеткой оказался бывший генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. По сообщению КГБ, должностные лица брали взятки за заключение договоров, предусматривающих в том числе модернизацию телекоммуникационного аппаратно-программного комплекса и поставку абонентских приставок с встроенным модулем Wi-Fi; закупку лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации. Всего по делу проходит 16 обвиняемых, пятеро из них признали вину и заключили сделку со следствием.

Во время предварительного слушания в Верховном суде 12 февраля адвокат Андрея Втюрина просил закрыть процесс. Как передавал из зала суда Sputnik Беларусь, обвиняемый также обращался в суд с такой просьбой, указывал, что в материалах дела содержатся секретные данные, которые относятся ко времени его службы в Совете безопасности. Суд решил — рассматривать дело в открытом режиме.

16 фигурантам вменены две статьи Уголовного кодекса — ст. 430 (Получение взятки) и ст. 431 (Дача взятки). Окончательная сумма взятки Андрея Втюрина составляет 190 тысяч долларов. А председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный обвиняются в получении взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов.

Некоторым должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.

 
 
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Во вторник, 10 марта, все 16 фигурантов предстанут перед судом. Уголовное дело рассматривает Верховный суд, но заседания будут проходить в помещении суда Московского...
 
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