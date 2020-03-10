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Газета «Полымя» проводит 13 марта День подписчика: каждому подписавшемуся на районку дарим подарки!

10.03.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Газета «Полымя» проводит 13 марта День подписчика: каждому подписавшемуся на районку дарим подарки!

13 марта, в пятницу, редакция районной газеты «Полымя» проводит День подписчика в здании Кореличского районного узла почтовой связи по адресу: г.п. Кореличи, пер. Пионерский, 8.

Каждому подписавшемуся на газету «Полымя» дарим памятные сувениры! Мы ждём вас с 10.00 до 11.00!

С любовью — коллектив районной газеты «Полымя» 

 
 
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13 марта, в пятницу, редакция районной газеты «Полымя» проводит День подписчика в здании Кореличского районного узла почтовой связи по адресу:
 
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