Пьяный подросток напал на кондуктора в Могилеве - тот шел к водителю просить высадить «зайца»

Источник материала: Tut.by

В Могилеве задержали 17-летнего подростка — его подозревают в избиении кондуктора. По предварительным данным, учащийся был в тот момент пьян, сообщает УВД.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

По словам 29-летнего кондуктора троллейбуса, подросток ехал в салоне общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Когда кондуктор вежливо предложил ему оплатить проезд, молодой человек повел себя агрессивно, отказываясь платить.

Тогда кондуктор направился было к водителю, чтобы потребовать остановить троллейбус и высадить парня, но не успел — тот сзади ударил его по голове. Кондуктор сразу же вызвал милицию — и пассажира-безбилетника из троллейбуса забирали уже правоохранители.

Задержанным оказался 17-летний учащийся одного их профлицеев города. Молодой человек ранее судим, состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

В отношении него возбудили уголовное дело.