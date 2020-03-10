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Пьяный подросток напал на кондуктора в Могилеве - тот шел к водителю просить высадить «зайца»
10.03.2020 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве задержали 17-летнего подростка — его подозревают в избиении кондуктора. По предварительным данным, учащийся был в тот момент пьян,
По словам 29-летнего кондуктора троллейбуса, подросток ехал в салоне общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Когда кондуктор вежливо предложил ему оплатить проезд, молодой человек повел себя агрессивно, отказываясь платить.
Тогда кондуктор направился было к водителю, чтобы потребовать остановить троллейбус и высадить парня, но не успел — тот сзади ударил его по голове. Кондуктор сразу же вызвал милицию — и пассажира-безбилетника из троллейбуса забирали уже правоохранители.
Задержанным оказался 17-летний учащийся одного их профлицеев города. Молодой человек ранее судим, состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
В отношении него возбудили уголовное дело.
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17-летний учащийся колледжа уже судим, состоит на учете в милиции.
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