Из-за коронавируса «Белавиа» до 2 апреля приостанавливает рейсы в Милан и обратно

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» до 2 апреля приостанавливает рейсы в Милан, сообщается на сайте авиакомпании. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов или перенести дату полета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд в 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса, авиакомпания „Белавиа“ приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск — Милан — Минск c 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно», — говорится в официальном сообщении.

Авиакомпания готова вернуть полную стоимость билетов, оформленных на рейсы по этому маршруту с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно. Также есть возможность перенести полеты до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы «Белавиа» по маршруту Минск — Рим — Минск.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.

Напомним , неделю назад лоукост Ryanair сообщал, что на 25% сокращает рейсы в Италию из-за коронавируса.

Что же касается другого популярного лоукоста Wizz Air, то он начал отменять рейсы в Италию еще 27 февраля.

С 10 марта на территории всей Италии начинают действовать ограничительные меры , призванные не допустить распространение коронавируса. В стране запретили все массовые мероприятия, в том числе национальный футбольный чемпионат, закрыты школы и университеты до 3 апреля. В магазинах стоит держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра, кафе и рестораны сократят время работы, общественный транспорт будет ходить в прежнем режиме. Выезд итальянцев за границу ограничивать не станут, но «продолжится контроль над въезжающими в Италию».

В Италии больше всего в Европе заразившихся коронавирусом. За последние сутки здесь умерло 97 пациентов. Всего от коронавируса в Италии погибло 463 человека, заразились 9172 человека.