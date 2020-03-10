ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за коронавируса «Белавиа» до 2 апреля приостанавливает рейсы в Милан и обратно

10.03.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» до 2 апреля приостанавливает рейсы в Милан, сообщается на сайте авиакомпании. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов или перенести дату полета.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд в 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса, авиакомпания „Белавиа“ приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск — Милан — Минск c 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно», — говорится в официальном сообщении.

Авиакомпания готова вернуть полную стоимость билетов, оформленных на рейсы по этому маршруту с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно. Также есть возможность перенести полеты до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы «Белавиа» по маршруту Минск — Рим — Минск.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.

Напомним, неделю назад лоукост Ryanair сообщал, что на 25% сокращает рейсы в Италию из-за коронавируса.

Что же касается другого популярного лоукоста Wizz Air, то он начал отменять рейсы в Италию еще 27 февраля.

С 10 марта на территории всей Италии начинают действовать ограничительные меры, призванные не допустить распространение коронавируса. В стране запретили все массовые мероприятия, в том числе национальный футбольный чемпионат, закрыты школы и университеты до 3 апреля. В магазинах стоит держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра, кафе и рестораны сократят время работы, общественный транспорт будет ходить в прежнем режиме. Выезд итальянцев за границу ограничивать не станут, но «продолжится контроль над въезжающими в Италию».

В Италии больше всего в Европе заразившихся коронавирусом. За последние сутки здесь умерло 97 пациентов. Всего от коронавируса в Италии погибло 463 человека, заразились 9172 человека.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белавиа» приостанавливает рейсы в Милан, сообщается на сайте авиакомпании. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов или перенести дату полета.
 
Новости дня
Новости общества
 
Пьяный подросток напал на кондуктора в Могилеве - тот шел к водителю просить высадить «зайца»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика