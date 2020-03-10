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Из-за коронавируса «Белавиа» до 2 апреля приостанавливает рейсы в Милан и обратно
10.03.2020 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белавиа» до 2 апреля приостанавливает рейсы в Милан,
«В связи с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд в 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса, авиакомпания „Белавиа“ приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск — Милан — Минск c 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно», — говорится в официальном сообщении.
Авиакомпания готова вернуть полную стоимость билетов, оформленных на рейсы по этому маршруту с вылетом с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно. Также есть возможность перенести полеты до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту или на рейсы «Белавиа» по маршруту Минск — Рим — Минск.
Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.
Что же касается другого популярного лоукоста Wizz Air, то он начал отменять рейсы в Италию еще 27 февраля.
С 10 марта на территории всей Италии начинают действовать
В Италии больше всего в Европе заразившихся коронавирусом. За последние сутки здесь умерло 97 пациентов. Всего от коронавируса в Италии
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«Белавиа» приостанавливает рейсы в Милан, сообщается на сайте авиакомпании. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов или перенести дату полета.
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