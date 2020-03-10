В Беларуси – плюс три инфицированных

Тесты еще у трех человек показали положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун 10 марта.

Три новых инфицированных относят к контактам первого уровня – с пациентами, вернувшимися из Италии. Заражение подтвердили результаты повторных анализов.

Новые зараженные были госпитализированы в то же время, как и установленные заболевшие. Поэтому врачи надеются, что инфекция не распространялась все это время. Пациенты чувствуют себя хорошо, у них нет температуры, ни на что не жалуются.

В то же время, глава Минздрава Владимир Караник 9 марта сообщил, что у первых трех пациентов тесты показали отрицательный результат, и всех троих выпишут на этой неделе.

Куда обращаться при подозрении на коронавирус

Республиканский центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья +375 29 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00.

Для жителей Минска по вопросам коронавирусной инфекции открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375 17 334−34−68 с 8.30 до 15.00.

Горячие линии в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.